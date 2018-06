Schüler besuchen Synagoge

31 Schüler der Klassen 7a, b und c der Theodor-Heuss-Realschule haben eine Lernfahrt nach Hechingen unternommen. In den Fächern evangelische und katholische Religion war zuvor die Thematik „ Die Juden – unsere älteren Geschwister im Glauben“ erarbeitet worden. Nun erhielten Jugendlichen einen Einblick in das Gotteshaus der ehemaligen jüdischen Gemeinde Hechingen.

In der 1830/32 erbauten Synagoge führte Benedict von Bremen die Besucher durch die Geschichte dieses Gotteshauses. Nachdem er zuerst die Einrichtungsgegenstände und die damit verbundenen Rituale erklärt hatte, kam er auf die Entstehung der Gemeinde gegen Ende des 15. Jahrhunderts zu sprechen. Von Bremen berichtete anschaulich vom Verhältnis der in der Mehrheit christlichen Bevölkerung zu den Juden, von Vertreibung, Umsiedlung der Gemeinde, aber auch von „guten Zeiten“: So machten beispielsweise jüdische Unternehmer Hechingen in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem Zentrum der Textilindustrie und es bekannte sich jeder vierte Stadtbewohner zum jüdischen Glauben!

Entsetzt hörten die Siebtklässler danach vom dunkelsten Kapitel der Geschichte: In der Reichspogromnacht im November 1938 zerstörten SA-Leute aus Reutlingen und Hechingen die Innenausstattung der Synagoge vollständig. Die Nazis brannten das Gotteshaus nur aus einem Grund nicht komplett ab: ein Feuer hätte auf nicht-jüdische Stadtteile Hechingens übergreifen können.

Nach von Bremens Vortrag hatten die Jugendlichen Zeit, in der Ausstellung auf der Empore Gegenstände, Bilder und Texte aus der Geschichte der Hechinger Juden anzuschauen. Nach der Gründung einer Initiative und eines Vereins wurde die Synagoge 1983 bis 86 restauriert. Dank Fotos war es möglich eine Rekonstruktion des ursprünglichen Zustands vorzunehmen.

Heute wird die Räumlichkeit für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Die jüdische Gemeinde existiert nicht mehr.