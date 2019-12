Schüler besuchen Klima Arena

Die diesjährige Exkursion der Energiemanager der Liebfrauenschule Sigmaringen führte zur Klima Arena in Sinsheim. Die Einrichtung der „Klimastiftung für Bürger“ ist erst im Oktober dieses Jahres von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Winfried Kretschmann eröffnet worden. In den Bereichen „Grundlagen des Klimawandels“, „Wohnen und Energie“, „Mobilität“ sowie „Lebensstil und Konsum“ konnten die Jugendlichen bei einem sogenannten Escape-Rundgang ihre Kenntnisse testen und vertiefen. Nach der Aufteilung in sieben Kleingruppen gingen die Schüler mit ihren Login-Karten los, um an 15 Escape-Stationen Punkte zu sammeln. Gruppensieger mit 2100 von 2400 möglichen Punkten wurde die Effizienzgruppe, vor der Gruppe Gartenzwerge und der Gruppe Regenbogen. FOTO: Liebfrauenschule