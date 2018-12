Schärer will Bürgermeister werden

Thomas Schärer (56) will Bürgermeister in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) werden. Nach einem Bericht der „Bietigheimer Zeitung“ hat der im Sommer abgewählte Sigmaringer Bürgermeister dort kurz vor Weihnachten seine Bewerbung abgegeben. Laut der dortigen Lokalzeitung treten in der 18 200-Einwohner-Stadt bislang sechs Kandidaten an. Gewählt wird am 3. Februar. Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 7. Januar.

Laut der „Bietigheimer Zeitung“ möchte Schärer zur „nachhaltigen und infrastrukturellen Entwicklung der Stadt beitragen“. Ihn reize das touristische Potenzial des Kirbachtals, zitiert ihn die Lokalzeitung. Demnach hat Schärer seine Bewerbung in Sachsenheim am 21. Dezember abgegeben. Der bisherige Bürgermeister Horst Fiedler (61) bewirbt sich nach 15 Jahren an der Verwaltungsspitze nicht mehr.

Schärer bekommt es in Sachsenheim aktuell mit fünf Mitbewerbern zu. Einen kennt er aus Sigmaringer Zeiten: Ulrich Raisch, Pädagoge aus Stuttgart, der bei der Wahl in Sigmaringen mit neun Stimmen (0,16 Prozent) das zweitschlechteste Ergebnis erzielte. Am selben Tag wie Schärer gab Birgit Niemeyer ihre Bewerbung ab, die 57-jährige kaufmännische Angestellte stammt aus Großsachsenheim. Ebenfalls aus Großsachsenheim stammt Holger Albrich (48), der Verwaltungsjurist arbeitet in einem Stuttgarter Landesministerium. Er gab seine Bewerbung als Erster ab. Ebenfalls eine Lokalmatadorin ist Heide Frankenhauser, die 63-Jährige leitet die Initiative zur Verschönerung der Innenstadt Sachsenheims. Sechster Bewerber ist Thomas Bay: Der 53-Jährige stammt ebenfalls aus der Kommune und leitet eine Bankfiliale im Kreis Ludwigsburg.

Andere Kandidaten kommen überwiegend aus Sachsenheim

Schärer kann also als einziger ernst zu nehmender Kandidat mit dem Blick von außen Sachsenheim gegenüber wuchern, denn vier der sechs Kandidaten stammen aus Sachsenheim selbst. Gegenüber der „Bietigheimer“ Zeitung sagte der ehemalige Sigmaringer Bürgermeister, dass seine Flüchtlingspolitik in Sigmaringen entscheidend für seine Abwahl gewesen sei. In Sigmaringen sei ihm vorgeworfen worden, dass er sich nicht gegen die massenhafte Aufnahme von Flüchtlingen gewehrt habe. Schärer war in Sigmaringen von 2010 bis 2018 Bürgermeister. Vor seiner Wahlniederlage arbeitete er bereits im Kreis Ludwigsburg. In der Stadtverwaltung Ludwigsburgs leitete er den Fachbereich Wirtschaftsförderung und Tourismus. Aktuell wohnt er mit seiner Frau in Sigmaringen. Die Wahl im Juli verlor Schärer mit knapp 30 Prozent deutlich gegen den jetzigen Bürgermeister Marcus Ehm (knapp 70 Prozent).