Saxofon und Klavier erklingen in der Alten Schule

Mit dem Duo „Segmehl und Rivinius“ hat das erste Konzert des Jahres der Gesellschaft für Kunst und Kultur in der Alten Schule stattgefunden. Und gleich im Eröffnungsstück mit der Fantasie von Jules A. Demersseman begeisterten die Künstler die Zuhörer durch ihre Virtuosität und Spielfreude, heißt es in der Pressemeldung.

Es folgte eine Hommage an die Jazzlegende und den Saxofonisten John Coltrane mit „A Kind of Trane“. Ein Konzert von J. Connesson, im Jahr 2015 als Konzert für Saxofon und großes Orchester komponiert, bringt Saxofon und Klavier fast an ihre technischen Grenzen. Christian Segmehl spielte souverän und Paul Rivinius brillierte im Orchesterpart. Die jazzige „Hot-Sonate“ von Erwin Schulhoff, sei weich und einfühlsam, aber auch rhythmisch gewesen. Dann nimmt Astor Piazzolla melancholisch in „Adios Nonino“ Abschied von seinem Vater und findet in Libertango einen Übergang von klassischem Tango zu „Tango Nuevo“ und „Oblivion“.

Den Abschluss bescherten Segmehl und Rivinius mit Milhauds „Scaramouche“. Die Sätze voll Heiterkeit und Traurigkeit und zu guter Letzt ein Samba mit „Braziliera“.

Als Zugabe spielten sie „Air“ von Johann Sebastian Bach.