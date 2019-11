Sattelzugfahrer übersieht Auto

Sachschaden von rund 8000 Euro an zwei beteiligten Fahrzeugen ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 12.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Autofahrer auf den Parkplatz vor Schuh Deichmann fahren und musste dazu zunächst an einer Sattelzugmaschine vorbeifahren, welche längs vor einem Bäckergeschäft mit der Fahrzeugfront in Richtung des Schuhgeschäfts stand. Verkehrsbedingt musste der Autofahrer zunächst auf Höhe des Fahrerhauses der Sattelzugmaschine warten. Der Lenker des Sattelzuges übersah den Wagen, fuhr nach rechts und touchierte das Auto.