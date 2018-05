In einem spannenden Wettbewerb sind im Hofgarten die Sieger von „Jugend debattiert“ der Region Bodensee-Oberschwaben ausgelobt worden. Julian Bertel und Lena Zizmann, beide vom Gymnasium der Liebfrauenschule Sigmaringen, debattierten hervorragend in der Sekundarstufe II. Zusammen mit Paul Stehmer vom Hans-Multscher-Gymnasium Leutkirch und Niklas Adams von der Realschule Mengen erhalten sie als Preis eine Rhetorikschulung und werden danach die Region beim Landesfinale in Stuttgart vertreten.

In diesem Jahr haben sich sieben Schulen in der Region bei „Jugend debattiert“ beteiligt: Die Realschule im Schulverbund Bad Saulgau, die Realschule der Laucherttalschule Gammertingen, das Hans-Multscher-Gymnasium Leutkirch, die Realschule im Bildungszentrum Markdorf, die Realschule Mengen und die Realschule sowie das Gymnasium der Liebfrauenschule Sigmaringen. Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass die Lehrer für „Jugend debattiert“ zusätzlich ausgebildet worden sind und Zeit investieren können. Schulleiterin Ursula Bisinger, die den Wettbewerb zur Stärkung der Debattenkultur im Kreis und später in der Region von Anfang an betreute, konnte als Sponsor die Hohenzollerische Landesbank gewinnen. Aus diesem Grund fand der Wettbewerb diesmal im Hofgarten statt. Frank Vögtle von der Kreissparkasse Sigmaringen brachte sich zudem als einer der Juroren ein. Bürgermeister Thomas Schärer jurierte ebenfalls in beiden Final-Runden und zeigte sich beeindruckt, wie sich die Jugendlichen mithilfe guter Argumente für die Demokratie einsetzen würden: „Eure Debattenkultur ist teilweise besser als die im Bundestag“, sagte er.

Sechzehn Schulsieger der Sekundarstufe I haben sich bereits am Vormittag im Leopoldsaal Wortgefechte geliefert. Alle Schüler mussten jeweils eine Pro- und eine Contra-Haltung einnehmen. Die Themen waren diesmal in der Hinrunde: „Sollen in öffentlichen Grünanlagen Sportgeräte für die Allgemeinheit aufgestellt werden?“ und in der Rückrunde: „Sollen Läden auch an Sonntagen öffnen dürfen?“ Nach der Mittagspause debattierten im Finale die Erstplatzierten Paul Stehmer (Leutkirch), Niklas Adams (Mengen), Felix Link (Gymnasium Liebfrauenschule Sigmaringen) und Aaron Okon (Markdorf) zum Thema: „Soll Videoüberwachung auf Bahnhöfen mit automatischer Gesichtserkennung ausgestattet werden?“

Die Gymnasiasten der Sekundarstufe II lieferten sich danach eine konträre Debatte zum Thema „Sollen in stark belasteten Großstädten Diesel-Fahrverbote erlassen werden?“ Laurencius Griener und Lena Zizmann (beide Liebfrauenschule) nahmen die Pro-Stellung, Ruth Konrad (Leutkirch) und Julian Bertel (Liebfrauenschule Sigmaringen) die Contra-Haltung ein. Die Befürworter punkteten mit der Gefahr für die Menschen und dass man endlich konkret handeln müsse, die andere Seite hielt dagegen, dass die Messungen und Forschungen zu ungenau seien und „Aktionismus“ auf diesem Gebiet nichts bringe. Zudem seien die Autofahrer damit gelockt worden, einen umweltfreundlicheren Diesel zu kaufen und jetzt solle man nicht mehr in die Städte fahren dürfen. Die Juroren gaben im Anschluss eine differenzierte Stellungnahme zu den Argumenten ab.

Ursula Bisinger erinnerte an die Anfänge von „Jugend debattiert“ in der Region im Jahr 2003 und 2004. Nach vierzehn Jahren wolle sie nun „die Debattierglocke in jüngere Hände“ geben. Andreas Beck, Lehrer für Deutsch und Geschichte an der Realschule Mengen, der diesmal als Juror eingesetzt war, wird die Aufgabe übernehmen.