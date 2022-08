Sarah Mors erreicht Traumnote1,0

Die Freude über den Abschluss war den Schülerinnen und Schülern der Theodor-Heuss Realschule bei ihrer Feier anzusehen. Nach zweijähriger Pause konnten nun die Absolventen wieder zusammen mit ihren Familien und Lehrern die Zeugnisse in der Halle in Oberschmeien in Empfang nehmen.

Viele Stunden der Vorbereitung war ihnen dieser besondere Abend wert: Festliche Dekoration wurde gestaltet sowie Lieder und Abschlussreden vorgetragen. Darin bedankten sich die Schüler bei ihren Klassen- und Hauptfachlehrern für die Begleitung und Unterstützung in den vergangenen Jahren und blickten teils wehmütig auf besondere Highlights ihres Schullebens wie Klassenfahrten und Mottotage zurück. Dass nun ein neues, spannendes Kapitel in ihrem Leben beginnt, besang der Projektchor unter Leitung von Musiklehrerin Michaela Fiebrich in einer umgedichteten Version des Liedes „Lemon Tree“. Es blieb musikalisch: Die Schülerinnen Luana Zena und Veronique Dages trugen für die Schulgemeinschaft gefühlvolle Poplieder vor und Lara Uhrenbacher spielte ein Klavierstück.

Konrektorin Stella Sauter wählte für die Absolventen eine kurze Geschichte des Autors Paulo Coelho aus. In ihrer Rede gab sie den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg, dass man durch vertrauensvolle Zusammenarbeit, Durchhaltevermögen und kritisches Denken so manch schwierige Situation im Leben überwinden könne. Der Erste Beigeordnete Manfred Storrer überbrachte die Glückwünsche im Namen der Stadt Sigmaringen.

Insgesamt konnten sich 17 Schülerinnen und Schüler ein Preis oder ein Lob erarbeiteten, darunter auch Sarah Mors, die den traumhaften Durchschnitt von 1,0 erreichte. Sie erhielt auch den Mathematikpreis der Hohenzollerischen Landesbank sowie den Theodor-Heuss-Preis für das Fach Geschichte, der in Stuttgart verliehen wird.

Die Absolventinnen und Absolventen sind:

Klasse 9d: Alara Omay, Mya Graf, Anastasia Maier, Liliane-Sofie Olszewski, Leonie Renic, Gökdeniz Gökoglu, Christoph Müller, Ferenc Daniel Nemes, Gabrielius Pocevicius, Emilio Schneider, Kubilay Selman Turan

Klasse 10a: Serina Bär, Michelle Cherek (L), Annabell Jakob, Azra Karaca, Angelina Kirchner, Lynn Poeck, Saskia Rausch, Julia Scheithauer (P), Selina Störk (L), Jule Madita Strobel (L), Lara Uhrenbacher (P), Johanna Zellner, Luana Zena, Alperen Akyildiz, Yazan Alsafadi, Eros Ailton Fazio (L), Jan Gröner, Björn Benedikt Hanner, Nikolas Jäger, Ensar Kandemir, Dennis Leon Karth (P), Semih Utku Sari, Jan Julius Schurer (L), Mike Alexander Stach (L), Nico Straub

Klasse 10b: Ayse Aygün (L), Xenia Bölke, Muna Colley, Veronique Dages, Allegra Hartmann (P), Nina Hörmann (L), Elena Koch (L), Leonie Sue Kost, Sophie Marie Lorenz, Sarah Mors (P), Lea Pupke, Marielle Angel Rödler, Svea Single (L), Georg Billmann, Thomas Fotler, Silas Metzler, Marius Ruf, Jonas Rummler, Kaiss Saleh (L), Tristan Elias Willing

Klasse 10c: Anna Brecht, Jana Engel (L), Viktoria Andrea Hamann, Darina Haug, Lisa Maria Hospach, Maralen Lang, Sarah Pagliuso, Ermira Saiti, Esma Sentürk, Yanina Ströbele, Finn Buk, Felix Hammer, Dion Krasniqi, Samuel Marullo, Aaron Samuel Mayer, Timo Mayer, Visar Mehmeti, Marius Strobel, Adrian Werner, Louis-Jan Yasar