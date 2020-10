Sanierung des Leopoldplatzes hat Folgen für den Busverkehr

Ein Teilbereich des Sigmaringer Leopoldplatzes soll in der kommenden Woche saniert werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist damit ein Test verbunden, ob der vorgesehene Asphaltaufbau den starken Beanspruchungen durch den Busverkehr standhält.

Ausgewählt wurde dafür ein Bereich an der Ecke Schwabstraße/Landesbank, an dem die größten Schäden festgestellt wurden. Grund für diese Beschädigungen sind die Drehbewegungen durch Kurvenfahrten der Busse, die den Belag zusätzlich beanspruchen. Als oberste Schicht des Asphaltaufbaus kommt ein spezieller Farbasphalt für hohe Verkehrslasten zum Einsatz, der zusätzlich eine Prägung erhält und somit optisch einem Steinbelag ähnelt. Die Sigmaringer Stadtwerke weisen darauf hin, dass der Leopoldplatz wegen der Bauarbeiten ab Montag, 26. Oktober, für den Busverkehr gesperrt ist.

Die gesamten Haltestellen des Platzes werden an die Haltestellen im Bereich des Gasthauses Donau beziehungsweise der Burgstraße verlegt. Dadurch ergeben sich Fahrplanänderungen für alle Stadtbuslinien: Der aktuelle Änderungsfahrplan für die Linien 1 und 6 bleibt bestehen. Darüber hinaus werden die Linien 5 und 3 sowie die Linien 2 und 7 zusammengelegt. Die Änderungen werden an den jeweiligen Haltestellen ausgewiesen. Die Sperrung des Leopoldplatzes und die damit einhergehenden Änderungen im Busverkehr gelten voraussichtlich bis einschließlich Samstag, 31. Oktober. Die Zufahrt über die Schwabstraße und in die Innenstadt bleibt eingeschränkt möglich.