Sängerbezirk lädt zu Versammkung und geistlicher Chormusik

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren öffentliche Auftritte ausgefallen sind lädt der Sängerbezirk IV Sigmaringen zur Jahresversammlung am Freitag, 18. November, und zwei Tage später, am Sonntag, 20. November, zu einem Abend der Geistliche Chormusik ein.

Zur Jahresversammlung treffen sich die Sängerinnen und Sänger am Freitag 18. November, um 19.30 Uhr in die Turn- und Festhalle Veringendorf (an der Bundestrasse). Neben den üblichen Regularien und der bekannten Tagesordnung gibt es einen außerordentlichen Bericht des Präsidenten des Chorverbandes Zollernalb-Sigmaringen, Michael A.C. Ashcroft, heißt es in der Pressemitteilung. Habe vehement gegen die Zerschlagung des Zolleralbgaues gekämpft und diese, wie es weiter heißt, mit Erfolg verhindert. Sehr am Herzen liege ihm, den Sängerbezirk Sigmaringen fester anzubinden, was sich bereits im neuen Namen Zollernalb-Sigmaringen etabliert habe.

Der Abend der Geistlichen Chormusik in Harthausen/Scher beginnt dann am 20. November, um 17 Uhr in der St. Mauritius Kirche. Die vier Chöre der Gemeinschaft. Chor Liederkranz Benzingen, der MGV Harthausen/Scher, der MGV Liederkranz Jungnau sowie der MGV Sängerbund Veringenstadt und ihre Chorleiterin und Chorleiter wünschen sich viele Besucher beim Konzert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.