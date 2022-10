Sachschaden bei Wechsel des Fahrstreifens

Mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit kam es am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in der Straße In der Au zu einem Unfall mit zwei Autos. Das brichtet die Polizei.

Der 18-jährige Lenker eines Skoda fuhr in Richtung Nepomukbrücke, als er den Fahrstreifen wechselte und dabei einen 27-jährigen Rover-Fahrer übersah. Beim Ausscheren auf die linke Fahrbahn kollidierte der Skoda mit dem Rover. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 8000 Euro.