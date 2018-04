Südwestbank bleibt in Sigmaringen

Die Sigmaringer Filiale der Südwestbank bleibt von der aktuellen Schließungsrunde verschont. Dies hat die „Schwäbische Zeitung“ aus gut unterrichteten Kreisen erfahren. Wie in unserer Dienstagausgabe berichtet, schließt das private Geldhaus „rund die Hälfte“ seiner 28 Geschäftsstellen. Betroffen sind unter anderem die Geschäftsstellen in Bad Saulgau, Biberach und Ochsenhausen. Die Südwestbank blickt in Sigmaringen auf viele gewachsenen Kundenbeziehungen zurück. Aus Branchenkreisen ist zu hören, dass das am Marktplatz angesiedelte Geldhaus nach dem Marktführer Landesbank in Sigmaringen die zweitmeisten Kunden hat. Erst vor wenigen Monaten hat die Bank in Sigmaringen die Öffnungszeiten reduziert. Seither sind die Schalter neben den Vormittagsöffnungszeiten nachmittags noch am Dienstag und Donnerstag besetzt. Der Montag und der Mittwoch wurden gestrichen. Der Grund: Immer mehr Kunden erledigen ihre Bankgeschäfte über das Internet. Das veränderte Kundenverhalten zog auch einen Umbau nach sich. Die Mitarbeiter sind über die Veränderungen informiert worden, heißt es. Seite 21