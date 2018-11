Sängerbezirk Sigmaringen blickt aufs Jahr zurück

Bei der 44. Hauptversammlung des Sängerbezirks Sigmaringen blickten die Verantwortlichen auf das vergangene Jahr zurück.

Werner Winkler, der Vorsitzende des Sängerbezirks, konnte unter den Gästen den Präsident des Chorverbands Zollernalb Michael A.C. Ashcroft und viele Sänger vom Bezirk Sigmaringen begrüßen. Eröffnet wurde diese Versammlung von den „Glory Fires“ unter der Leitung von Anton Roggenstein mit einem Gospel. Auch umrahmten die Glory Fires die Totenehrung.

Bettina Kanstinger, die Vorsitzende der Glory Fires, stellt in ein paar Worten den neu formierten Gospelchor vor. Der Präsident des Chorverbands brachte einige Informationen rund um den Chorverband mit. Als besonderes Steckenpferd erwähnte er voller Stolz das vollbrachte Filmprojekt „Die Stimmen der Zollernalb“. Dieser Film wird am 25. Januar in der Hohenzollernhalle Bisingen der Öffentlichkeit vorgestellt.

Werner Winkler, der Vorsitzende des Sängerbezirks Sigmaringen, ließ in seinem Bericht das Jahr revuepassieren. und blickte auf viele Konzerte und Veranstaltungen. Die Arbeit in der Vorstandschaft mache sehr viel Spaß und gebe Hoffnung aus eine weitere positive Zukunft. In seinem ersten Bericht als Schriftführer des Sängerbezirks konnte sich Hans Dieter Seybold den Ausführungen des Vorsitzenden anschließen und detailliert von den vielen Veranstaltungen berichten. Andreas Gauggel, der Kassenverwalter des Bezirkes, konnte seine überschaubaren Positionen vorstellen. Detailliert zeigte er seine Zahlen auf und konnte von einer sehr stabilen Kasse berichten. Da der Bezirkschorleiter Volker Bals nicht anwesend sein konnte, stellte Michael A.C. Ashcroft dessen Bericht vor. Otto Abt, der Kassenprüfer, konnte nicht anwesend sein, hatte aber schriftlich die Entlastung des Kassenverwalter vorgeschlagen, die auch einstimmig erteilt wurde.

Für langjähriges Singen wurde Sänger geehrt. Für 20 Jahre aktives Singen: Hein Fritz, Liederkranz Straßberg, Manfred Höschle, Gem. Chor Cantus Iuvenis Winterlingen, Adolf Löffler, Liederkranz Stetten am kalten Markt.

Für 30 Jahre aktives Singen: Sigrid Appeler, Liederkranz Benzingen, Erich Fischer, MGV Laiz, Heinz Henselmann, MGV Laiz, Karl Müller, MGV Laiz, Helmut Auckenthaler; MGV Sigmaringendorf/Laucherthal, Anton Haag, MGV Sigmaringendorf/Laucherthal, Herwig Jesser, MGV Sigmaringendorf/Laucherthal, Franz Josef Friedrich, Sängerbund Veringenstadt, Karl Heinz Löffler, Liederkranz Stetten am kalten Markt, Werner Sauter, Liederkranz Stetten am kalten Markt. Die Geehrten erhielten aus der Händen von Angelika Brandt und Werner Winkler je die entsprechende Sängernadel und Urkunde.

Die nächste Hauptversammlung des Sängerbezirks Sigmaringen wird in Schmeien stattfinden. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben.Zudem findet am 25. November in Straßberg der nächste „Abend der geistlichen Chormusik“ statt.