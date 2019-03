Sänger setzen sich auf die Schulbank

Ihre gut funktionierende Gemeinschaft haben Ober- und Unterschmeier in der Schmeientalhalle unter Beweis gestellt: Gemeinsam haben sie am Samstag ein abendfüllendes Programm für den Bürgerball auf die Beine gestellt, das die Zuschauer begeisterte.

Ausrichter war der SV Unter-/Oberschmeien. Während die Mitglieder des Fördervereins für das leibliche Wohl des Publikums sorgten, traten die Abteilungen Fußball und Breitensport auf der Bühne auf.

Den Atem verschlug es den Zuschauern beim Auftritt der World-Jumping-Mädels. Die „scharfen Hüpfer“, wie sie SV-Vorsitzender Angelo Koch bezeichnete, ließen ein Ufo in der Schmeientalhalle einschweben. Diesem entstiegen sie, nur um gleich darauf ihre Plätze auf den Mini-Trampolinen einzunehmen. Zu hämmernden Beats legten die Mädels Energie und Tempo an den Tag, die nicht von dieser Welt waren.

Jede Menge Erotik versprühten die Pink-Power-Ladies. In ihren schwarzen Charleston-Kostümen wirbelten sie über die Bühne, ließen die Hüften kreisen und wurden dafür vom Publikum mit Zugaberufen und Beifall belohnt. Die Fußballer bewiesen, dass sie nicht nur mit dem Ball umgehen können, sondern auch mit Bierkisten. Nicht, um den Inhalt zu konsumieren, sondern um damit fetzige Rhythmen zu erzeugen.

Musikalisch ließ es auch die Jugendfeuerwehr Oberschmeien angehen. Sie hatten ihren Beitrag an die Blueman-Group angelehnt und diesem einen unterhaltsam-albernen Anstrich verpasst. Dass auch Wochentage eine Selbsthilfegruppe benötigen, stellte die Landjugend klar. Auf handgemachte Musik setzten die Ledigen aus Unterschmeien. Mit Gitarre, Trompete, Gesang und optischer Untermalung rockten sie die Bühne.

Den ersten Auftritt seit Jahren bei einem Bürgerball in Oberschmeien hatte der Männergesangverein. Die Herren um den Vorsitzenden Andreas Janz schlüpften in die Rolle einer ganzen Schulklasse. Als Rotzlöffel unterhielten sie gleichermaßen mit Klamauk wie Gesang.

Vor Lachen kringelte sich das Publikum bei den Auftritten von Evi Frick und Frank Gastel. Als kitteltragende Hausfrau Dorothea und Italo-Ehemann Franko zankten sie sich, sinnierten über mehr oder weniger finanzierbare Wünsche und packten das Ortsgeschehen in unterhaltsame Dialoge.

Was es an Neuigkeiten aus Ober- und Unterschmeien sowie Sigmaringen gab, erfuhr das Publikum bei „Nariauschmoschig“. Dazu gehörte etwa ein Fall von Korruption beim SV: Der Vorsitzende habe sich nach einer finanziellen Spritze, die umgerechnet für fünf Monsterschorlen gereicht hatte, zur Wiederwahl gestellt – nur Pech, dass er die Zeche am Ende trotzdem selber begleichen musste.

Den Bürgerball nutzten außerdem die Eulengruben-Weible, um ihr neues Häs vorzustellen. Für Ein- und Ausmarsch war die Musikkapelle Oberschmeien im Einsatz und musizierte dafür auch auf den Tischen. Alleinunterhalter Andreas Dangel sorgte für die Schunkelrunden und unterhielt nach dem offiziellen Teil.