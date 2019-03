Sänger überzeugen im Hofgarten

Dass Singen Freude schenkt und jung erhält, haben am Samstagabend die Sänger des Männervokalensemble (MVE) Zollernalb bei ihrem Jubiläumskonzert eindrucksvoll bewiesen. Unter dem Dirigat von Volker Bals und mit Begleitung des jungen Pianisten Michael Bals wussten sie im vollbesetzten Saal des Hofgartens mit ihren Stimmen und ihrer Sangesfreude zu begeistern.

Erster Vorsitzender Herbert Birmele blickt mit seinem Ensemble mittlerweile auf ein 25-jähriges Bestehen zurück. Von den aktuell 22 Sängern ist die Hälfte seit den Anfängen dabei. Voller Hochachtung wandte sich Holger Pfefferle als Vertreter des „Hausherren“, der Landesbank Kreissparkasse, an die Herren und ließ Stationen des MVE Revue passieren.

Das gut zweistündige Programm hatte Chorleiter Volker Bals unter verschiedenen Gesichtspunkten zusammengestellt. „Bewährte“ Stücke wie „Die Nachtigall“ von Franz Schubert fanden sich ebenso im Programm wie Neuinterpretationen. Zu letzteren zählten der „Abendhimmel“ von Anton Bruckner, ein Wunschkomponist der Chormitglieder, und „Invocation“ von Claude Debussy. „Hier haben wir uns erstmalig in französischer Sprache versucht“, verriet Bals in der Pause. Als besonders herausfordernd zeichneten sich die „Schilflieder“ von Heinrich Sutermeister ab, schwer, fast schon herb kam die Interpretation daher. Mitgesungen haben dürfte so mancher der Zuhörer bei den Liedern von Friedrich Silcher „Nun leb wohl du kleine Gasse“ und „In einem kühlen Grunde“. Ins Wirtshaus entführten die Sänger nach der Pause mit „Singen, Trinken, Lieben“, einem Lied, das wohl „einst in trauter Männerrunde die wirklich wichtigen Dinge des Lebens beschrieb“, und mit den „3 Vagantenliedern“, den Visionen eines weinseligen Zechers. Bals verstand es auf gefühlvoll-humorvolle Art, zwischen den Stücken eine Brücke zu schlagen.

Vater und Sohn zelebrieren das Wiegenlied

Musikalische Genüsse der Extraklasse boten das Tenorsolo des Bad Saulgauer Gastsängers Alexander Schleinitz-Kamps sowie das virtuose Spiel Michael Bals. In tiefer Symbiose mit dem Klavier, tanzten seine Finger grazil und in atemberaubendem Tempo über die Tasten. Werke von Bach, Haydn und Chopin begeisterten das Publikum, das jeden Ton aufsog. Gekrönt wurde das Spiel mit vier Händen, indem Vater Volker Bals neben seinem Sohn Platz nahm und sie das Wiegenlied von Camille Saint Saens zelebrierten.

Mit „Cekolina“, drei tschechischen Tanzliedern, erfüllte sich ein weiterer Wunsch eines Chormitglieds. Diese beschwingten Stücke hatte sich Vize Erich Schneider ausgesucht – nichtahnend, dass er als Zugabe „seine Cekolina“ auch noch selbst dirigieren durfte. Denn am Konzertende wurde Schneider für 60 Jahre Chorleitertätigkeit geehrt. Begonnen hatte er 1959 beim gemischten Chor in Bingen, den er 41 Jahre lang führte. „Es wäre uns eine Ehre, unter ihrer Leitung dieses Lied zu singen“, wandte sich Bals mit großem Respekt an Schneider, der dieser Bitte temperamentvoll und freudig nachkam. Werner Winkler, Bezirksvorsitzender des Sängerbezirks Sigmaringen, fand emotionale Schlussworte: „Hermann Löffler, der vor 25 Jahren den MVE ins Leben gerufen und euch rekrutiert hatte, wäre mit Sicherheit heute Abend ungemein stolz.“

Mit dieser Einschätzung stand er nicht allein, Besucher aus Trochtelfingen, Bingen oder Sigmaringendorf waren voll des Lobes. „Einfach wunderbar, es würde mich reuen, wenn ich nicht gegangen wär“, kommentierte eine Seniorin den Abend.