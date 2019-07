Rund 300 Mitwirkende gestalten das Sommerkonzert

Das Sommerkonzert in der Aula des Hohenzollern-Gymnasiums hat trotz Sonnenschein und Hitze viele Besucher angelockt, darunter viele Eltern und Großeltern beteiligter Schüler, an. Manche von ihnen brachten Wasserflaschen mit oder nutzten das Programmheft als Fächer. Unterhaltungen nach dem Konzert verschoben sich auf den Außenbereich.

Unter der Leitung der Musik-Lehrer Mathias Trost, Susanne Sproll und Thomas Aichele, welcher auch am Klavier begleitete, traten gleich sieben Chöre und Orchester auf. Die Zuhörer konnten eine bunte Mischung aus ruhigen und flotten Klassikern genauso wie zeitgenössischen Songs mit unterschiedlichen Instrumenten, Orchesterzusammensetzungen und Musikstilen erleben: Vokals- und Instrumentalstücke aus Klassik, Pop, Rock und Musical.

Einen fulminanten Auftakt legte das Sinfonieorchester mit „The Lion King“ hin. Danach durften mit dem Chor der Klassen 5 und dem Flötenensemble aus den Klassen 5 B/C die „Neuen“ ihr Können beweisen. Beeindruckend ist die Anzahl an etwa 300 Freiwilligen, die insgesamt m Konzert mitwirkten und ihren Gästen einen Einblick in die Ensemblearbeit der Schule boten. Besonders gut besetzt waren der Unterstufenchor, der Kammerchor und der Mittel- und Oberstufenchor. Bei letzterem wurde beinahe der Platz knapp.

Die Chöre stellten unter Beweis, dass sie ganz unterschiedliche Repertoires beherrschen. So fing der Unterstufenchor gefühlvoll mit „With or without you“ an, um im direkten Anschluss daran flott zum bekannten Song von „Sister Act“ überzugehen. Die Belohnung folgte in Form von langanhaltendem Applaus.

Finale mit fünf Songs

Beim Kammerorchester und beim Kammerchor war von den Künstlern Ed Sheeran (mit der Nummer „Thinking out loud“) bis Herbert Grönemeyer („Mambo“) alles dabei. Gespannt richteten sich die Augen der Zuhörer auf das durch den Mittel- und Oberstufenchor gestaltete Finale mit gleich fünf Songs, darunter vielen Charthits. Die Schüler bekamen sogar bereits vor ihrem Auftritt Applaus. Angefangen mit Shakira („Waka Waka“), über Sumner („Fields of Gold“), Tin („Baba Yetu“), Geiger („Stitches“), endete die Gruppe schließlich mit dem beliebten Hit „Auf uns“ des Sängers Andreas Bourani. Darin heißt es, wie wenn es wehmütig auf das zu Ende gehende Schuljahr bezogen wäre: „Wer friert uns diesen Moment ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage die hinter uns liegen. Wie lang’ wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsre Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein.“ Vielleicht war das Lied aber auch auf die Bedeutsamkeit einer guten Gemeinschaft in der Schule bezogen. Oder noch wahrscheinlicher: auf die anstehenden Ferien, wenn es im Anschluss heißt: „Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das was uns vereint, auf diese Zeit (auf diese Zeit).“ In jedem Fall macht das Lied auf deutlich, wie wertvoll „dieses Leben“ und jeder Moment sein können.

Es folgten teils stehender Beifall und „Zugabe“-Rufe, worauf der professionell auftretende Chor natürlich vorbereitet war und mit dem Lied „Life is Life“ von Opus auf die Wünsche antwortete.

Rektor Martin Hoffmann bedankte sich bei den hauptverantwortlichen Lehrern („Ohne sie wäre dieses Konzert nicht möglich gewesen!“) mit jeweils einer Orchidee, lud alle Anwesenden zu einem Umtrunk ein und bat um eine großzügige Spende. Die Veranstalter wiesen darauf hin, dass Chor- und Orchesterfreizeiten für die Erarbeitung aufwendiger Projekte unabdingbar seien. Die musikalische Arbeit am Hohenzollern-Gymnasium ist finanziell auch dem „Verein der Freunde des Hohenzollern-Gymnasiums Sigmaringen" zu verdanken.

Die Reaktionen auf den Abend waren sehr positiv. Eine mehrfache Großmutter, die zum ersten Mal ihre Enkel musizieren sehen konnte, sagtet: „Es war sehr gut. Mir hat alles gefallen! Die Kinder leisten sehr viel.“ Die nach dem Auftritt sichtlich glückliche 16-jährige Marla wirkte im großen Orchester und dem Oberstufenchor mit. Sie fand es gut, dass alle Altersklassen mit von der Partie sind und lobte die programmatische Vielfalt: „Ich fand, es war ein sehr abwechslungsreiches Programm.“