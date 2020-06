Rund 100 Gläubige beten im kräftigen Wind

Einer guten jahrelangen Tradition haben sich am Pfingstmontag auch in diesem außergewöhnlichen Jahr die evangelischen und katholischen Christen Sigmaringens zu einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Rathausplatz getroffen.

Zwar fegte trotz strahlender Junisonne ein kräftiger Wind durch die Bankreihen und ließ die rotweißen Absperrbänder mit den Sonnenschirmen um die Wette flattern, aber das tat der feierlichen Stunde keinen Abbruch. An die 100 Gläubige hatten sich vor dem alten Rathaus eingefunden und nach dem Abhaken des registrierten Namens durch das Aufsichtspersonal auf das abgesperrte Areal begeben. Einige Zaungäste verfolgten die Feierlichkeit am Rande des Platzes, den nicht wenige Wanderer und Radfahrer immer mal wieder durchquerten.

Den Blick auf die großzügig angeordneten, nur vereinzelt mit mehr als zwei Besuchern besetzten Bänke rund um den Rathausbrunnen gerichtet, wandte sich Frau Walzer aus Sigmaringen an ihre Banknachbarin: „Weißt du noch, wie viele Menschen in den vergangenen Jahren hier saßen?“

Die Antwort von Frau Tscheulin aus Sigmaringendorf spiegelte wohl die Meinung der rund 100 angemeldeten Besucher des Gottesdienstes wider: „Wir sind ja froh, dass heute überhaupt ein gemeinsamer Gottesdienst stattfindet.“

Botschaft auf Deutsch und auf Farsi vorgelesen

Unter den Arkaden des Rathauses eröffnete Gemeindereferentin Maritta Lieb das „Ökumenische Gebet zum Pfingstmontag“, so der Text auf dem Deckblatt des vierseitigen Programmheftes, mit den Worten: „Was ist das für eine Zeit, in der wir leben, eine Zeit, in der wir einander gefährlich werden?“

Ton- und stimmgewaltig wandten sich der Posaunenchor und Julia Wasel an den Heiligen Geist und forderten ihn auf, alle mit seiner Kraft, Hoffnung und Zuversicht zu erfüllen.

In der Pfingstbotschaft wird von einem gewaltigen Brausen, einem Sturm berichtet, der das Haus erfüllt, in dem sich die Jünger Jesu aufhielten. Es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer und alle begannen, in anderen Sprachen zu reden. Der Botschaft entgegenkommend wurde das Evangelium von einem deutschen und einem iranischen Gemeindemitglied auf Deutsch und auf Farsi, der persischen Sprache, vorgelesen.

„Habt ihr heute noch etwas vor?“ Diese Frage, der viele weitere folgten, stellte Pfarrerin Dorothee Sauer an den Beginn ihrer Predigtauslegung. „Wann und wie kommen wir wieder in unser altes Leben zurück?“ „Was ist jetzt unsere Aufgabe?“

Mit den Worten Dietrich Bonhoeffers beteten anschließend alle gemeinsam das Glaubensbekenntnis.

Die Symbolkraft des Weihrauchs übernehmend, dessen würziger Duft die Luft erfüllte und zum Himmel stieg, entsprachen die Fürbitten, die von Pfarrgemeinderäten, Männern, Frauen und Kindern der beiden Kirchengemeinden vorgelesen wurden.

Dem gemeinsam gebetenen Vaterunser, zu dem sich sogar eine herumstolzierende Taube gesellte, folgte der Segen und mit „Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott“ ein letztes Musikstück des Posaunenchores.