Rufbus steht ab Montag für Sigmaringer bereit

Ab Montag, 2. Juli, wird der Stadtbusverkehr um ein neues Angebot erweitert. Von Montag bis Freitag steht für die Fahrgäste von 19 bis 21.30 Uhr ein Rufbus, oder kurz: der SIG-Bus, zur Verfügung. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Der SIG-Bus soll auch zu den Abendzeiten gute Anbindungsmöglichkeiten bieten. Er steht am Leopoldplatz an der Haltestelle H3 und bedient von dort aus gemäß Fahrplan abwechselnd im Viertel-Stunden-Rhythmus zwei Bereiche des Stadtbusnetzes (Bereich 1: Linien 1, 2, 3, 5 – Bereich 2: Linien 4, 6, 7). Die Bedienung der Stadtbushaltestellen richtet sich nach den Wünschen der Fahrgäste.

Ohne Voranmeldung

Am Leopoldplatz kann man ohne Voranmeldung jeweils zur Minute 0, 15, 30, 45 (laut Fahrplan) in den Rufbus einsteigen, dem Busfahrer seine Ausstiegshaltestelle mitteilen und wird dann direkt dorthin gefahren.

Wenn man an einer anderen Stadtbushaltestelle (laut Fahrplan) abgeholt werden möchte, muss man die Abfahrt 60 Minuten vorher anmelden. Die Anmeldung kann telefonisch unter Telefon 07571/74 74 74 50 oder per SIG-Bus-App erfolgen. Auch im Internet unter www.naldo.de kann nach einer Registrierung eine Fahrt gebucht werden. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten – der SIG-Bus bringt Fahrgäste mit den üblichen Stadtbus- oder Naldo-Tickets zum Ziel. Tickets können bei den Stadtwerken oder direkt im SIG-Bus erworben werden. „Wir freuen uns, dass wir unser Stadtbus-Angebot mit dem SIG-Bus erweitern können. So können unsere Bürger flexibel und individuell auch nach den üblichen Stadtbus-Zeiten und ohne Aufpreis umweltfreundlich an ihr Ziel kommen“, wird Manfred Henselmann, Vertriebsleiter der Stadtwerke Sigmaringen, zitiert.

Seit Sommer vergangenen Jahres gibt es bereits Rufbusse, die Fahrgäste aus Inzigkofen, Meßkirch, Wald und Ostrach nach Krauchenwies, Pfullendorf oder Sigmaringen fahren.