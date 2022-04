Rückgang ist keine Erfolgsmeldung

Wer dieses soziale Netz braucht, ist durch alle anderen Hilfsmöglichkeiten gerutscht: „Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt“ (HzL) ist die frühere „Sozialhilfe'“, die für die meisten Hilfsbedürftigen inzwischen durch andere Hilfsformen abgelöst ist. Deswegen sind bundesweit 217.370 HzL-Empfangende, gemessen an bundesweit insgesamt rund 6,9 Millionen Menschen, die Mindestsicherungsleistungen bekommen, auch eine zahlenmäßig kleine Gruppe. Aber sie stehen für hilfsbedürftige Menschen, die anders nicht aufgefangen werden können. Wie der Zeitungsdienst Südwest meldet, sah die Entwicklung im Kreis Sigmaringen bis zum Ende des Jahres 2020 so aus: Gegenüber dem Jahr 2019 mit 494 sank hier die gesamte Empfängerzahl um 284 oder 57,5 Prozent auf 210. 2018 lag die Empfängerzahl bei 550 und weitere zwölf Monate zuvor, im Dezember 2017, bei 539. Der Rückgang ist allerdings keine Erfolgsmeldung, denn er ist nicht darauf zurückzuführen, dass es der Zielgruppe besser geht: Ein Teil bekommt wegen einer gesetzlichen Neudefinition kein Geld mehr. Und ein weiterer Teil braucht, makaber aber wahr, keine Hilfsgelder mehr, weil das Coronavirus die Akte geschlossen hat. Allerdings hat niemand erfasst, wie viele auf diese Art die Sozialkassen entlastet haben.

Die aktuelle Datenlage: In Baden-Württemberg erhielten zum 31. Dezember 2020 insgesamt 16.990 Männer, Frauen und Kinder diese spezielle Unterstützung (Vorjahr: 27.551), bundesweit waren es 217.370 Empfänger (Vorjahr: 344.841). Diese Menschen hatten weder Anspruch auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV) noch auf Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung. Auch Minderjährige unter 15 Jahren, die nicht im Haushalt der Eltern, sondern bei Verwandten leben, sind anspruchsberechtigt, wenn Einkünfte fehlen. Ebenso Bewohner in stationären Einrichtungen der Pflege, der Altenhilfe oder der Eingliederungshilfe für Behinderte, deren eigenes Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die Kosten der Unterkunft zu zahlen. Im Kreis Sigmaringen lebten 150 aller 210 HzL-Empfänger in einem Alten- oder Pflegeheim, also ein Anteil von rund 71,4 Prozent. (Vorjahr: 452 / 91,5 Prozent). Der Bundeswert 2020 lag bei 44,9 Prozent (2019: 67,1 Prozent).

Dabei waren im Landkreis zuletzt 40 HzL-Empfänger jünger als 18 Jahre. Weitere 100 waren im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 65 Jahren und 70 hatten den 65. Geburtstag bereits hinter sich. Insgesamt 20 ausländische Empfänger bezogen laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, ein Anteil von rund 9,5 Prozent (Bund: 11,8 Prozent). Nicht nach Pass, sondern nach Geschlechtern betrachtet, sagen die Zahlen, dass die Bedürftigkeit bei uns 115 Empfängerinnen betraf, das entspricht 54,8 Prozent der Gesamtzahl.

Der Rückgang der Zahl der Empfänger von der Hilfe zum Lebensunterhalt ist auch vor dem Hintergrund der Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) zu sehen. Seit dem 1. Januar 2020 zählt die „besondere Wohnform'“ der Eingliederungshilfe nicht mehr zu den stationären Einrichtungen. Für Personen in besonderer Wohnform mit Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entfällt damit seit 2020 der ergänzende Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt in Form des sogenannten „weiteren notwendigen Lebensunterhalts in Einrichtungen“ wie Kleiderbeihilfe und Barbetrag zur freien Verfügung, meldet der Zeitungsdienst und kommt zu folgendem Schluss: die Menschen sind noch da, bekommen aber dieses Geld nicht mehr.

Oder sie sind nicht mehr da, weil verstorben: Denn die Zahl der über 65-Jährigen in dieser Gruppe beträgt nur noch 70 statt 100 und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Entwicklung auch mit Corona zu tun hat. Aber „in welcher Höhe auch die Corona-Pandemie einen Anteil am Rückgang hatte, können wir anhand des uns vorliegenden Datenmaterials leider nicht beziffern“, heißt die offizielle Antwort aus dem statistischen Landesamt.