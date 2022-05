„Rückenwind“ am Hohenzollern-Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit Weihnachten bietet das Hohenzollern-Gymnasium Kurse aus dem Rückenwind-Programm des Landes Baden-Württembergs an. „Lernen mit Rückenwind“ ist ein Förderprogramm der Landesregierung, mit dem Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt werden sollen, Lerndefizite, die durch die Corona- Krise entstanden sind, aufzuholen.

Am Hohenzollern-Gymnasium erhalten sie diese Hilfe in kleinen Gruppen oder sogar als Einzelnachhilfe. So können die Schülerinnen und Schüler individueller als im regulären Unterricht betreut und spezifische Fragen geklärt werden.

In diesem Zusammenhang ist auch die Unterstützung in Deutsch als Zweitsprache angelaufen. Kinder, die vor allem Sprachförderung benötigen, erhalten hier bei Stefanie Bisinger Hilfe. Durch die Ausbildung im Bereich Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache kann Frau Bisinger auf die besonderen Bedürfnisse von zweisprachig aufwachsenden Schülerinnen und Schülern eingehen. Es werden Wortschatz und Grammatikkenntnisse erweitert und das Textverständnis gestärkt. Damit erhalten die Kinder eine langfristig wirkende Hilfe, die ihnen auch in allen anderen Fächern zugutekommt. Bei Bedarf kann dieser Kurs auch in den kommenden Schuljahren weiter bestehen, sodass die Unterstützung in der Sprachförderung einen festen Platz bekommen wird.

Das Rückenwindprogramm bietet außerdem Möglichkeiten, Kinder auch im sozial-emotionalen Bereich zu stärken. Dafür wurde eine Yoga-AG eingerichtet, in der jenseits des Unterrichtsalltags Entspannungsmethoden vermittelt werden. Auch soziale Projekte in Kooperation mit dem Haus Nazareth und einem erlebnispädagogischen Team im Schullandheim nehmen in den Blick, dass es nicht immer nur um Lernen und Leistung, sondern auch um andere persönliche Bedürfnisse geht, die in der Coronazeit zu kurz gekommen sind.