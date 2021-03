Round Table Sigmaringen wählt sein neues Präsidium online

- Bei der ersten Online-Wahl des Round Table 162 Sigmaringen ist Sarjoscha Marquardt zum neuen Präsidenten gewählt worden, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der 29-jährige übernahm das Amt von Raphael Heinzelmann und wird den Serviceclub im neuen Amtsjahr, das von 1. März 2021 bis 28. Februar 2022 andauert, führen. Neben dem Präsidenten wurden als Vizepräsident Daniel Rother sowie als Sekretär Johannes Nagel gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Schatzmeister Dieter Sauter, Internet-Beauftragter Florian Kubenz sowie Fabian Lohner, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Weiterhin wurde Thomas Stehle in seinem Amt als „International Relations Officer“ bestätigt und wird sich somit für ein weiteres Jahr um den Austausch mit anderen Serviceclubs kümmern.

Round Table ist ein internationaler Serviceclub junger Männer bis 40 Jahre, die sich ehrenamtlich bei Projekten und sozialen Aktivitäten engagieren um einen Dienst an der Allgemeinheit zu leisten, heißt es in dem Schreiben. Weltweit hat Round Table mehr als 30 000 Mitglieder in über 60 Ländern. In Deutschland sind rund 3600 Mitglieder in 230 lokalen örtlichen Clubs, den sogenannten „Tischen“, organisiert. Der Round Table 162 Sigmaringen wurde vor mehr als 30 Jahren ins Leben gerufen und hat derzeit 17 Mitglieder.