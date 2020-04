Round Table Sigmaringen startet Corona-Serviceprojekt

„Jetzt doppelt Gutes tun!“ – so heißt das im April ins Leben gerufene Projekt des Sigmaringer Serviceclubs Round Table 162, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Ziel des Projektes ist es, bestimmten Geschäften im Landkreis Sigmaringen finanziell unter die Arme zu greifen, die aufgrund der aktuellen Corona-Krise mit erheblichen Einbußen zu kämpfen haben oder gar um ihre Existenz fürchten müssen. Der schöne Nebeneffekt: Mit den umgesetzten Geldspenden wird darüber hinaus ein Beitrag zur alljährlich stattfindenden Aktion Weihnachtspäckchenkonvoi geleistet.

Interessiertem, die das Serviceprojekt unterstützen möchten, spenden einen Geldbetrag ihrer Wahl auf das Konto des Vereins Bürger helfen Bürgern per Paypal oder Überweisung. Mit den erhaltenen Geldspenden erwirbt der Serviceclub bei familien- oder inhabergeführten Geschäften im gesamten Landkreis Gutscheine, sodass sofort Geld an die betroffenen Einzelhändler fließen kann. Die Gutscheine werden im Laufe des Jahres für Waren, die für den Weihnachtspäckchenkonvoi benötigt werden, eingelöst.

Somit können im Rahmen des Projektes nur solche Geschäfte unterstützt werden, deren Warensortiment für die Weihnachtspäckchen in Frage kommt. Hierzu zählen zum Beispiel Geschäfte die Spielzeugartikel, Kinderkleidung, Hygieneartikel, Mal- und Schreibutensilien, Schulbedarf, Geldbeutel, Tagebücher, Kalender oder Süßigkeiten vertreiben. Für ein gefülltes Weihnachtspäckchen werden Waren im Wert von ungefähr 20 Euro benötigt.

Die Mitglieder des Serviceclubs werden die mit den Gutscheinen erstandenen Waren im November als Weihnachtspäckchen verpacken und persönlich an bedürftige Kinder in Rumänien, Bulgarien, Moldawien und der Ukraine ausliefern. Die Geldspende hilft laut der Mitteilung somit nicht nur dem lokalen Einzelhandel sondern zaubert auch leuchtende Kinderaugen an Weihnachten.

Der Round Table ist laut einer Mitteilung ein internationaler Serviceclub junger Männer bis 40 Jahre, die sich ehrenamtlich bei Projekten und sozialen Aktivitäten engagieren, um einen Dienst an der Allgemeinheit zu leisten. Weltweit hat Round Table mehr als 30000 Mitglieder in über 60 Ländern.