Round Table sammelt wieder Weihnachtspäckchen

Der Round Table 162 Sigmaringen sammelt wieder Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder. Der Startschuss für die Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi 2022“ bereits ist gefallen.

Seit mittlerweile 21 Jahren bringt der Weihnachtspäckchenkonvoi Geschenke für bedürftige Kinder in entlegene und ländliche Gegenden in Osteuropa. Dabei steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt: Kinder helfen Kindern.

Organisiert wird der Konvoi von den Serviceclubs Round Table, Ladies’ Circle, Old Table und Tangent Club, die sich darum kümmern, Päckchen einzusammeln und diese an Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen zu verteilen. Für viele der Kinder dort ist es das einzige Geschenk, das sie zu Weihnachten bekommen, schreibt Round Table.

In der Region Sigmaringen und Zollernalb sammeln die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Sigmaringer Serviceclubs die Geschenke ein, verpacken sie in Umkartons und bringen Sie zum Zentrallager nach Rheinland-Pfalz. Von dort aus werden die Päckchen von ehrenamtlichen FahrerInnen von Round Table Deutschland vom 3. bis 10. Dezember 2022 nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien, in die Ukraine und dieses Jahr auch nach Polen ausgefahren und – soweit es die Bedingungen vor Ort zulassen – persönlich verteilt.

„Selbst in den momentan unsicheren Gebieten der Westukraine wird der Konvoi wieder halt machen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Verteilung übernehmen aus Sicherheitsgründen aber unsere Freunde der lokalen Round Table vor Ort.” so Dennis Ramsperger, der bereits mehrfach beim Weihnachtspäkchenkonvoi mit dabei war.

Helfen ist ganz einfach: Wer mitmachen möchte, packt ein persönliches Geschenk zum Beispiel in einem Schuhkarton zu einem schönen Weihnachtsgeschenk. Der Inhalt des Päckchens sollte neuwertig oder gut erhalten sein. Und nicht vergessen, die Geschenke sind für Kinder, heißrt es. Gerne dürfen auch nützliche Dinge enthalten sein. Bewährt haben sich: Spielsachen, Würfel- und Kartenspiele, Aufkleber, Jojos, Teddys, Spielzeugautos und ähnliches. Geeignet sind auch gut erhaltene Kinderkleidung und Hygieneartikel, Mal- und Schreibutensilien, Geldbeutel, Tagebücher, Kalender und Alben. Wer will kann noch Süßigkeiten dazulegen. Die Mitglieder der Sigmaringer Round Table Familie freuen sich sehr darauf, dieses Jahr auch wieder viele Geschenke aus der Region zu erhalten um Kindern leuchtende Augen und freudestrahlende Momente an Weihnachten zu zaubern.

Bis Mittwoch, 16. November 2022, können die Weihnachtspäckchen an folgenden Annahmestellen in der Region abgegeben werden: Bei allen Regionaldirektionen der Kreissparkasse Sigmaringen, der Stadtbibliothek Sigmaringen, dem Autohaus Ramsperger in Laiz, der Firma Nabenhauer in Meßkirch, bei Sport Dietsche in Mengen und Bad Saulgau, bei Spielwaren Bohnlander in Albstadt-Ebingen, der BW-Bank-Filiale in Albstadt-Ebingen sowie in allen Filialen der Bäckerei Sauter im Zollernalbkreis. Zudem wird es eine zentrale Abholaktion der Round Table Mitglieder am 18. November 2022 geben, bei denen Kindergärten und Schulen, die sich vorab angemeldet haben, direkt angefahren werden.

Auch für karitative Zwecke fallen Sprit- und Mautkosten an, so der Serviceclub. Daher bitten die Organisatoren pro Weihnachtspäckchen um eine Spende in Höhe von zwei Euro. Wer mag, kann dem Konvoi auf Instagram oder Facebook folgen (#weihnachtspaeckchenkonvoi).

Abschließend weist der Serviceclub noch auf den Christbaumverkauf hin. Der Round Table Weihnachtsbaumverkauf findet statt am 10. Dezember, ab 8 Uhr auf dem Sigmaringer Karlsplatz.