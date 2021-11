Round Table sammelt Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder

Der Startschuss für die Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi 2021“ ist gefallen. Seit mittlerweile 20 Jahren bringt der Weihnachtspäckchenkonvoi Geschenke für bedürftige Kinder in entlegene und ländliche Gegenden in Osteuropa. Dabei steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt: Kinder helfen Kindern, heißt es in einer Pressemeldung.

Organisiert wird der Konvoi von den Serviceclubs Round Table, Ladies’ Circle, Old Table und Tangent Club, die sich darum kümmern, Päckchen einzusammeln und diese an Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen zu verteilen. Für viele der Kinder dort ist es das einzige Geschenk, das sie zu Weihnachten bekommen. Die Geste der Zuwendung, die in diesen liebevoll gepackten Geschenken steckt, erreicht die bedürftigen Kinder unmittelbar und erfüllt ihre Herzen mit Überraschung und Freude, bei dem den Beteiligten kaum ein Auge trocken und kaum ein Herz verschlossen bleibt. In der Region Sigmaringen und Zollernalb sammeln die ehrenamtlichen Helfer der Sigmaringer Serviceclubs die Geschenke ein, verpacken sie in Kartons und bringen sie zum Zentrallager nach Rheinland-Pfalz. Von dort aus werden die Päckchen von ehrenamtlichen Fahrern und Fahrerinnen von Round Table Deutschland vom 4. Dezember bis 11. Dezember nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine ausgefahren und – soweit es die Corona-Bestimmungen vor Ort zulassen – persönlich verteilt.

Helfen ist dabei ganz einfach, heißt es in der Mitteilung weiter: Teilnehmer können ihr persönliches Geschenk zum Beispiel in einem Schuhkarton zu einem schönen Weihnachtsgeschenk verpacken. Der Inhalt des Päckchens sollte neuwertig oder gut erhalten sein. Und nicht vergessen, die Geschenke sind für Kinder. Gerne dürfen auch nützliche Dinge enthalten sein. Bewährt haben sich: Spielsachen, Würfel- und Kartenspiele, Aufkleber, Jojos, Teddys, Spielzeugautos und ähnliches. Geeignet sind auch gut erhaltene Kinderkleidung und Hygieneartikel, Mal- und Schreibutensilien, Geldbeutel, Tagebücher, Kalender und Alben. Wer will, kann noch Süßigkeiten dazulegen.

Bis Sonntag, 14. November, können die Weihnachtspäckchen an folgenden Annahmestellen in der Region abgegeben werden: Bei allen Regionaldirektionen der Kreissparkasse Sigmaringen, der Stadtbibliothek Sigmaringen, dem Autohaus Ramsperger in Laiz, der Firma Nabenhauer in Meßkirch, bei Sport Dietsche in Mengen und Bad Saulgau, bei Spielwaren Bohnlander in Albstadt-Ebingen, der BW-Bank-Filiale in Albstadt-Ebingen sowie in allen Filialen der Bäckerei Sauter im Zollernalbkreis. Zudem wird es eine zentrale Abholaktion der Round Table Mitglieder am 19. November geben, bei denen Kindergärten und Schulen, die sich vorab angemeldet haben, direkt angefahren werden.

Auch für karitative Zwecke fallen Sprit- und Mautkosten an, daher bitten die Organisatoren pro Weihnachtspäckchen um eine Spende in Höhe von zwei Euro. Packhilfen, Musterpäckchen sowie weitere Informationen gibt es unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de oder unter www.rt162.round-table.de.