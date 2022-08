Rotary Club Sigmaringen unterstützt gBIG Jungnau

Mit einer Spende von 4000 Euro unterstützt der Rotary Club Sigmaringen die gemeinnützige Beschäftigungs- und Integrationsgesellschaft mbH gBIG in der Kontinuität ihrer Arbeit. Wie der Rotary Club schreibt, hatten Präsident Anton Oschwald und drei Clubmitglieder Gelegenheit bei einem Besuch der Schreinerei in Jungnau den Betrieb, seine Abläufe und seine Herausforderungen kennenzulernen. Zudem hatten die Sigmaringer Rotarier ein Schild mitgebracht, das die Kooperation künftig am Gebäude sichtbar macht.

Geschäftsführer Burkhard Gerneth erläuterte laut Mitteilung umfassend alle Zusammenhänge und beantwortete die zahlreichen Fragen der Gäste. Die gBIG existiert seit 1996 und ist aus einem privaten Handwerksbetrieb hervorgegangen. Seit mehr als 25 Jahren widmet sie sich als zertifizierter Bildungsträger der Integration benachteiligter Menschen. Dies sind beispielsweise Langzeitarbeitslose oder Flüchtlinge. Die ergänzende finanzielle Unterstützung durch den RC Sigmaringen ist wertvoll für die Kontinuität, da die öffentliche Finanzierung jeweils zeitlich begrenzt und nicht kostendeckend ist. gBIG trägt zu etwa 50 Prozent selbst zu seiner Finanzierung bei. Dies ist möglich durch den Ertrag aus Produkten in Form von Sach- und Dienstleistungen. Beispiele sind Tische und Stühle, der Innenausbau von Campervans sowie die Durchführung von Umzügen und Haushaltsauflösungen.

Neben der finanziellen Zuwendung plant der RC Sigmaringen im Rahmen seines Berufsdienstes, die gBIG Jungnau künftig auch bei der Vermittlung von Praktikumsbetrieben und Arbeitsstellen zu unterstützen.