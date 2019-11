Rotary Club Sigmaringen feiert seinen 25. Geburtstag

Der Rotary Club Sigmaringen hat sein 25-jähriges Jubiläum im Ahnensaal des Hohenzollernschlosses in Sigmaringen gefeiert. Die 45 Mitglieder trafen sich mit befreundeten Rotariern und Vertretern weiterer Charity Clubs sowie Förderern und Partnern. Den Festvortrag hielt der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts Ferdinand Kirchhof zum Thema „70 Jahre Grundgesetz“. Das Blechbläserquintett Sigmaringen umrahmte den Festakt musikalisch.

Der diesjährige Präsident im rotarischen Jahr, Dirk Gaerte, lud nach einem Sektempfang die Gäste in den „schönsten Raum des Schlosses“ ein. Er begrüßte die Redner und Ehrengäste, stellte die Juristin Susanne Heckel als nächste Präsidentin vor und übergab mit ihr zusammen nach den Reden die Anerkennungen „Paul Harris Fellows“. Der Rotary Club (RC) gab anlässlich des Ereignisses eine Festschrift heraus, die an die ersten 25 Jahre erinnert und „gutes Tun und Freundschaft erleben“ in Text und Bild setzt. Die Festschrift, so Gaerte, mache deutlich, dass der RC Sigmaringen nicht nur ein gesellschaftlicher Club sei, sondern vor allem Projekte von Rotary International sowie lokale und regional wirksame Projekte fördere.

Als erste Gastrednerin dankte Landrätin Stefanie Bürkle für das menschliche wie finanzielle Engagement des Clubs in der Umgebung. Vor allem die Schwächeren und Hilfebedürftigen, wie das „Hofgut Müller“ des Caritasverbandes, ein Pflegeheim für MS-Kranke und andere schwerstkörperbehinderte Menschen in Ostrach, haben Hilfe erhalten, ebenso junge Menschen, unter anderem über das Schülerforschungszentrum in Bad Saulgau. Der Distrikt Governor des Jahres, Jan Mittelstaedt überbrachte ebenfalls Grüße und Glückwünsche: „Rotary verbindet die Welt. Sie helfen in Ghana, Togo und Burkina Faso und schenken damit Hoffnung und Würde.“ Auch er lobte neben der internationalen Hilfe die regionale. Für den Patenclub Ebingen-Zollernalb sprach die Rektorin der Hochschule Albstadt-Sigmaringen Ingeborg Mühldorfer: „Wir können stolz auf unser Patenkind sein, der Club ist ganz schnell erwachsen und flügge geworden, er ist beständig und solide.“ Sie ging auf die Geschichte des in Chicago 1905 gegründeten Rotary International mit weltweit 1,2 Millionen Mitgliedern ein.

Eng verbunden ist der RC Sigmaringen mit den Schweizer Rotariern vom RC Schaffhausen-Munot. Deren Präsidentin Rosmarie Widmer Gysel überbrachte neben den Glückwünschen für „mindestens 3 mal 25 Jahre“ ein besonderes Weingeschenk, das symbolisch die Zukunft an das Vergangene knüpfe. Als Repräsentantin für die vielen Hilfen brachte Annegret Jäger vom „Hofgut Müller“ zum Dank eine Karte mit 25 Daumenabdrücken der Bewohner mit.

Festredner Ferdinand Kirchhof gratulierte: „25 Jahre, das ist ein guter Anlass zu feiern, da schaut man zurück.“ Er würdigte die „innere Stärke, die bei sehr persönlichen Dienstleistungen im Alltag und vor Ort“ geschehe. Ein anderer Jahrestag, nämlich 70 Jahre Grundgesetz, liege ihm sehr am Herzen: „Das Grundgesetz ist ein ausgesprochener Glücksfall für Deutschland.“ Es sei bei vier Besatzungszonen unter schwierigen Umständen innerhalb von 13 Tagen auf der Insel Herrenchiemsee entstanden und nach weiteren neun Monaten durch den parlamentarischen Rat genehmigt worden. „Man hat ein Grundgesetz geschaffen, das sprachlich präzise und knapp formuliert und deshalb noch immer modern ist“, so Kirchhof. Dazu beigetragen habe sicherlich, dass die Verfasser wussten, was man nicht mehr wollte.

Die Grundrechte seien die Stärke des Grundgesetzes. Manchmal würden diese in einer Art Konkurrenz stehen, dann gelte es abzuwägen, denn jeder Bürger habe das Recht, seine persönlichen Grundrechte einzuklagen. Das Grundgesetz sei nicht, wie viele andere Gesetze im Staat, „geschwätzig“ und deshalb besonders stark und noch immer gültig. Es passe sich somit ohne Erweiterung den neuen technischen Möglichkeiten bis hin zum Computer und darüber hinaus an. Auch die derzeit diskutierten Ergänzungen zum Kinderwohl oder Tierschutz sieht Kirchhof kritisch: „Ich bin der Meinung, wir müssen vorsichtig bei einer Novellierung sein, sage sogar: Hände weg vom Grundgesetz.“ Oft seien solche Novellierungsversuche, wie aktuell beim Kindeswohl, gut gemeint: „Aber bei genauer Betrachtung haben wir es schon geregelt.“

Im Anschluss wurde auf Vorschlag Bernhard Schleyer als neues Mitglied in den RC Sigmaringen aufgenommen.