Rot erleuchtete Stadthalle warnt vor Insolvenz

Im Rahmen der „Night of Light“ wird die Stadthalle Sigmaringen am Montag, 22. Juni, von 22 bis 1 Uhr rot erleuchtet werden, um auf die dramatische Situation der Veranstaltungsbranche durch den Corona bedingten Shutdown aufmerksam zu machen. Die Bild- und Tonstudio GbR aus Sigmaringen beteiligt sich – wie knapp 5000 weitere Unternehmen der Veranstaltungsbranche – an diesr Aktion. Die Stadthalle Sigmaringen, welche dieBild- und Tonstudio GbR als Technikdienstleister betreut, steht stellvertretend für viele Veranstaltungsorte, da dort seit Beginn der Corona-Maßnahmen alle Liveveranstaltungen und Tagungen abgesagt werden mussten. Ziel der „Night of Light” ist mit der Politik ins Gespräch darüber zu kommen, wie die Branche der Veranstaltungswirtschaft vor einer massiven Insolvenzwelle gerettet werden und der Erhalt von bundesweit mehreren hunderttausend Arbeitsplätzen gesichert werden kann.