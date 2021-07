Ronja Eibl startet in Tokio

Eine Studierende der Hochschule Albstadt-Sigmaringen nimmt dieses Jahr an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teil: Die Mountainbikerin Ronja Eibl studiert im dritten Semester den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen in Albstadt. Ende Juni bestätigte der Deutsche Olympische Sportbund die Nominierung der 21-Jährigen, die nun noch diese Woche nach Japan fliegt. Insgesamt treten aus Deutschland jeweils zwei Frauen und zwei Männer bei den Rennen in der Kategorie Cross Country an.

„Ich freue mich natürlich riesig über die Nominierung“, sagt Ronja Eibl. Wer am Ende auf dem Siegertreppchen steht, entscheidet sich in Japan dann in einem einzigen Rennen. „Mein Ziel ist es, in den Top 15 zu landen – möglichst sogar in den Top 10.“ Coronabedingt sei 2020 für sie ein schwieriges Trainings- und Wettkampfjahr gewesen, „deshalb muss ich meine Ansprüche vielleicht etwas herunterschrauben“, sagt die Athletin.

Allerdings folge Olympia auch oft seinen ganz eigenen Regeln, Überraschungen seien nie ausgeschlossen: „Es kann immer passieren, dass Fahrerinnen und Fahrer, die man sehr stark einschätzt, einen schlechten Tag haben.“ Sie folgt dem olympischen Motto „Dabei sein ist alles“ – und wenn es jetzt noch nicht klappt mit einer Medaille, bieten sich vielleicht 2024 in Paris oder 2028 in Los Angeles noch gute Gelegenheiten. Sie sagt: „Ich bin ja noch sehr jung und habe hoffentlich noch viele Möglichkeiten, um die Medaillen zu fahren.“

Ronja Eibl hat bereits mit zehn Jahren ihre Leidenschaft für den Radsport entdeckt. „Ich war schon immer ein sehr aktives Kind, das viel Bewegung brauchte“, berichtet sie. Nachdem sie sich durch verschiedene Sportarten wie Eiskunstlauf oder Fußball durchprobiert hatte, landete sie schließlich auf dem Fahrradsattel und wechselte nach einer Zeit im Straßenradsport ziemlich schnell aufs Mountainbike.

„Mir macht es einfach riesigen Spaß, im Gelände zu fahren und Zeit in der Natur zu verbringen.“ Außerdem fasziniere sie die Fahrtechnik: „Bergauf, bergab, eben voll an die körperliche Grenze zu gehen.“ Ronja Eibl lebt mit ihrer Familie in Grosselfingen im Zollernalbkreis und hat dort ideale Bedingungen, um direkt von der Haustür aus zu trainieren. Zu den vielen verschiedenen Einheiten auf dem Rad kommen Krafttraining und im Winter als Ausgleichstraining Laufen und Skilanglauf.

In ihrem Sport gilt die 21-Jährige längst als Top-Talent. Die U23-Weltcupsiegerin von 2019 ist vorzeitig in die Eliteklasse aufgerückt und fährt seit vorletztem Jahr in einem belgischen Profiteam.

Zu ihrem Trainer hält sie über Skype Kontakt, lädt ihre Trainings über eine Online-Plattform hoch und ist zwei- bis dreimal im Jahr für Leistungstests und Bike-Fitting in Belgien. Hinzu kommen Trainingslager und schließlich die Rennen: Rund 15 sind es jährlich zwischen März und September. Und nun also die Olympischen Spiele.