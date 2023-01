17-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Wegen einer Ruhestörung durch lärmende Roller-Motoren sind Beamte des Polizeireviers Sigmaringen laut einer Mitteilung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1 Uhr in den Bereich Achbergstraße in Sigmaringen gerufen worden.

Bei Eintreffen der Streife rannten mehrere Personen davon. Ein Rollerfahrer, den die Polizisten kontrollieren wollten, flüchtete ebenfalls mit seinem Gefährt und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt, bei der er die Geschwindigkeitsbegrenzungen teils erheblich überschritt.

Nachdem er an einem Fußweg zunächst entkommen konnte, standen die Polizisten wenig später an der Wohnungstüre des 17-Jährigen, der wegen seines Fahrverhaltens nun mit einer Strafanzeige rechnen muss. Sein Führerschein sowie sein Motorroller wurden sichergestellt.