Rolf Miller bringt „Se return of se normal one“ nach Sigmaringen

Hier der ausländerfeindliche Syrer, da der vegane Jäger, dort Achim, Jürgen und Rolf, wie immer zu viert im Sixpack, all inclusive, heißt es in einer Pressemitteilung. Alles scheint wie immer, und bleibt genauso anders: Am Sonntag, 4. September, kommt Kabarettist Rolf Miller mit seinem Programm „Obacht Miller“ – Se seturn of se normal one um 20 Uhr in die Stadthalle Sigmaringen.

Und der Satiriker lässt wie immer nichts aus: die Notwendigkeit eines Atomkrieges, das unerlässliche Selfie beim Autobahngaffen, „äh, jaaaa, wieso denn nicht?" - oder Jogis Jungs nach der Putin-WM. Informationen gibt es auf der Homepage www.rolfmiller.de, Karten sind an den bekannten VVKStellen der Region, in den Geschäftsstellen der Schwäbischen Zeitung (Telefon 0751 / 29 55 57 77), online bei Eventim unter www.eventim.de und unter https://www.schwaebische.de/tickets zu haben.