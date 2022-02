Roland Brückl musiziert seit 50 Jahren für die Stadtkapelle

Die Stadtkapelle Sigmaringen hat am vergangenen Freitag in der Aula der Bilharzschule ihre Hauptversammlung abgehalten. Wichtigster Tagesordnungspunkt wurden war die Ehrung der Jubilare und Jubilarinnen. Jürgen Schmid, Theresa Schöfer und Marlene Wittbrodt wurden anlässlich ihrer zehnjährigen Mitgliedschaft in der Jugend- und Stadtkapelle durch den Blasmusikverband, vertreten durch Alexander Bippus-Jäger, mit der bronzenen Ehrennadel gewürdigt. Ebenso erhielt Petra Knaus eine Fördermedaille in Bronze mit Urkunde für die zehnjährige Vorstandstätigkeit. Hella Kortmann-Töpfer sowie Peter Sieben wurde für die 40-jährige Mitgliedschaft die Ehrennadel in Gold mit Diamant verliehen sowie ein Ehrenbrief überreicht.

Hervorgehoben wurde die Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit und Treue der genannten Mitglieder, welche sie zu Vorbildern für das gesamte Orchester machten.

Etwas Außergewöhnliches in der Geschichte der Stadtkapelle stellt die Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft dar, was sich auch darin zeigt, dass Roland Brückl gerade einmal das vierte Mitglied ist, dem diese Ehrung am vergangenen Freitag zuteil wurde. Karl-Anton Schnitzer betonte die Loyalität, Geselligkeit und Verlässlichkeit Brückls, der als großer Leistungsträger sowie als „Teamplayer par excellence“ zu charakterisieren sei. Brückl spielt in der Stadtkapelle und verschiedenen Ensembles Saxofon.

Bürgermeister Marcus Ehm verwies in seiner Ansprache auf die schwierige Situation, in der viele Orchester angesichts der Corona-Pandemie steckten und betonte im Namen der Stadt Sigmaringen das große Interesse am Fortbestand der Stadtkapelle. Er bedankte sich weiterhin mit einem Präsent bei allen Jubilaren für ihre Treue gegenüber den Orchestern der Stadtkapelle.

Karl-Anton Schnitzer berichtete in Form eines Rückblicks über die Entwicklungen, die in den vergangenen sechs Monaten seit der jüngsten Jahreshauptversammlung stattgefunden hatten: Ein Höhepunkt stellte die im September 2021 erstmalig durchgeführte „Serenade an der Promenade“ dar – ein Angebot, das viele Besucher und Besucherinnen bei sonnigem Wetter an die Donaupromenade lockte. Die kommenden Wochen waren geprägt durch die intensive Vorbereitung auf das Jahreskonzert im Dezember, welches schlussendlich aufgrund der vielen Planungsunsicherheiten abgesagt werden musste. Die letzte Probe vor der Weihnachtspause nutzten Jugend- und Stadtkapelle, um Bild- und Tonaufnahmen von verschiedensten Weihnachtsliedern zu erstellen, die dann in Form eines virtuellen Adventskalenders auf der Webseite der Stadtkapelle sowie auf weiteren Social-Media- Kanälen veröffentlicht wurden – mit durchschnittlich 300 Zuschauern pro Video ein voller Erfolg, wie die Stadtkapelle in ihrem Pressebericht schreibt. Ab Mitte Februar sollen wieder Proben stattfinden – gestartet wird mit Outdoor-Proben für die Bräutlingsstangenübergabe und das traditionelle Bräuteln.

Dirigentin Susanne Seßler zog eine positive Bilanz aus dem Probenbesuch in der Vorbereitungsphase auf das Jahreskonzert und dem von ihr eingeführten 14-tägigen Probenrhythmus. Sie ermutigte die MusikerInnen, die Freude am gemeinsamen Musizieren weiterhin nicht aus dem Blick zu verlieren und die Musik für sich sprechen zu lassen.

Tim Töpfer berichtete über die Entwicklungen in der Jugendkapelle. Auch hier habe sich angesichts des Neustarts mit Dirigentin Rosa Benz einiges getan, deren Arbeit er ausdrücklich lobte. Die Suche nach motivierten Nachwuchs-Musikern und Musikerinnen sei das „große Thema“, zwei Mitglieder habe die Jugendkapelle durch Elternbriefe und Plakate bereits dazugewinnen können. Für die weitere Mitgliedersuche des Jugendorchesters hoffe er auf eine Annäherung und gemeinsames Arbeiten mit der Musikschule.

Mit einem einstimmigen Beschluss entschieden die Mitglieder, das Aussetzen der 2002 erlassenen Geschäftsordnung bis Juli 2022 zu verlängern – mit dem Ziel, die kommenden Monate dafür zu nutzen, eine neue Struktur in Form eines Organigramms zu entwerfen, Aufgaben zu verteilen und somit eine Alternative zu der Ordnung eines „klassischen“ Vorstands zu schaffen.

Neben Tim Töpfer, der bis Juli kommissarisch die administrativen Tätigkeiten übernehmen wird, Stefanie Rösch, die als Schriftführerin fungiert und Hella Kortmann-Töpfer als Kassenwartin, werden Rebecca Mangold und Luise Will als Jugendvertreterinnen sowie Johannes Gulde und Susanne Seßler die anfallenden Aufgaben gemeinsam erledigen.