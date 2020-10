Rocker sollen im großen Stil Drogen verkauft haben

Laut Polizei handelt es sich bei den Black Warriors („Schwarze Krieger“) um eine rockerähnliche Vereinigung. Entscheidender Unterschied zu klassischen Klubs: Es besteht keine Motorradpflicht. Kleinigkeit am Rande: Da der Präsident keinen Führerschein besitzt, wurde er von den Untergebenen gefahren. Laut Polizeisprecher Markus Sauter sind die Black Warriors wie herkömmliche Klubs hierarchisch organisiert: Die Mitglieder werden Members, Anwärter Prospects genannt. Ein Anwärter sagte vor Gericht, dass auch er gefragt worden sei, ob er den Brandanschlag übernehme: „Ich habe Nein gesagt, weil es mir nicht wert war, mein Leben zu ruinieren.“ In aufgezeichneten Telefongesprächen ist immer wieder zu hören, wie sich die Mitglieder gegenseitig „Bruder“ nennen. Einzelne Mitglieder schätzt die Polizei als gefährlich ein. 2019 gab es beim Seeparkfestival in Pfullendorf eine tätliche Auseinandersetzung, an der die Black Warriors beteiligt waren. 2017 hatte die Schwäbische Zeitung geschrieben, dass der Klub in der Bodenseeregion in acht Chaptern (Abschnitte) rund 150 Mitglieder habe. „Deutlich darunter“ liegen die Zahlen heute, so die Polizei. Genaue Zahlen nennt sie jedoch nicht. (fxh)