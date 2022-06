Rock- und Popband „KARABOOM“ spielt in Sigmaringen

Die Bisinger Band „KARABOOM“ tritt auf beim Sigmaringer Stadtfest am Sonntag, 26. Juni. Im Anschluss an den Fanfarenzug gegen 16 Uhr musizieren die vier Musiker mit einer Mega-Show auf der Rathausbühne. Zu ihrem Repertoire zählen Rock- und Popcovers aus den 80er- und 90er-Jahren sowie eigene Songs. Mit dabei die aktuellste CD mit Debüt Album „Follow your Heart“. Die Band selbst besteht erst seit wenigen Wochen, hat bisher allerdings für ihre Auftritte ein hervorragendes Feedback bekommen. Die Bandmitglieder sind: Rafael (Drums), Katja (Vocals), Tobias (Bass) und Andreas (Gitarre). FOTO: Jörg Wahl