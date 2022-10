Robin Mesarosch sorgt sich um das Seelenheil der Ungarn

Seit rund einem Jahr sitzt der Sigmaringer Robin Mesarosch für die SPD im Deutschen Bundestag. Neben seinen Aufgaben für den hiesigen Wahlkreis und seiner Arbeit in zwei Bundestagsausschüssen in Berlin treibt ihn vor allem die Sorge um die politische Situation in Ungarn und das Seelenheil der dortigen Bevölkerung um. Er sagt: „In diesem Winter geht es in Ungarn für viele Menschen um Leben oder Tod.“

Mesaroschs Großvater war Ungar, hieß Mészáros, und floh im Jahr 1956 im Anschluss an den Ungarischen Volksaufstand aus dem Land: „Mein Opa gehörte zu den Männern, die die Stalin-Statue gestürzt haben“, sagt Mesarosch. Ein Onkel des Opas habe diesem dann zur Flucht geraten: „Entweder du fliehst jetzt, oder sie werden dich ins Gefängnis stecken oder gleich erschießen“, berichtet Robin Mesarosch aus den Erinnerungen der Familiengeschichte. Als seine Eltern 1990 heirateten, hätten sie den Namen Mészáros eingedeutscht, sagt der Bundestagsabgeordnete.

Großdemo mit 80.000 Teilnehmern

Dass ihn das Schicksal der Ungarn interessiert, liegt also auf der Hand. In der vergangenen Woche war Mesarosch in Ungarn, um unter anderem eine Rede beim Parteitag der dortigen Sozialdemokratie (MSP) zu halten und an einem zweitägigen deutsch-ungarischen Jugendforum teilzunehmen. Zudem legte er im II. Budapester Bezirk anlässlich des Nationalfeiertags am 23. Oktober, an dem sich der ungarische Volksaufstand jährt, einen Kranz nieder.

Auch an einer Großdemonstration von rund 80.000 Menschen für bessere Bildung und besseres Gehalt für Lehrer nahm er teil: „Lehrer leben in Ungarn schon seit jeher an der Armutsgrenze, doch unter Ministerpräsident Viktor Orban hat sich die Situation noch einmal verschärft“, sagt Mesarosch. Lehrer werde man nur, wenn man keinen anderen Job bekomme. Bildung werde systematisch „ausgehungert“, auch Universitäten seien mittlerweile faktisch privatisiert „und mit Orbans Leuten besetzt“, sagt er.

Manche Menschen verbrennen bereits Müll

Doch das Thema Bildung sei nur eines unter vielen, die in Ungarn besorgniserregend seien. Noch stärker fürchtet sich Mesarosch vor den Auswirkungen der Energiekrise. „Schon heute gehören vier der 20 wirtschaftlich schwächsten Regionen Europas zu Ungarn“, sagt er. Durch die enorme Abhängigkeit von russischem Gas sei das Land kaum vorbereitet auf diesen Winter. „Vielen Menschen in Ungarn geht es sehr schlecht, insbesondere in den ländlichen Gegenden.“ Ob und wie diese Menschen über den Winter kommen, sei eine der drängenden Fragen, denn schon heute gebe es viele Ungarn, die Müll verbrennen, um es warm zu haben. Die Mindestrente in Ungarn liege bei 75 Euro im Monat, der Mindestlohn für unqualifizierte Arbeit im Bereich von 200 Euro: „Das reicht einfach für gar nichts“, betont Mesarosch.

Orban schafft es, den Menschen das Gefühl zu vermitteln, das immer andere schuld sind. Robin Mesarosch

Weshalb Orban trotz dieser Probleme über relativ großen Rückhalt in der Bevölkerung verfüge, erklärt sich Mesarosch mit einer großen Portion Hoffnungslosigkeit im Volk. Und Orban habe es geschafft, wesentliche Positionen auf kommunaler Ebene und im Verwaltungsapparat mit „seinen Partei-Gefolgsleuten“ zu besetzen. Korruption werde groß geschrieben, „wer in Ungarn etwas erreichen will, muss Orban unterstützen und auch Geld locker machen“, sagt er. Zudem gebe es weder eine freie Presse noch eine freie Justiz: „Orban schafft es, den Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass immer andere schuld sind.“

„Die Brüsseler Sanktionen ruinieren uns“

Das treffe vor allem auf die Sanktionen gegen Russland zu, gegen die Orban – obgleich er sie mitgetragen hat – seit Wochen wettert. Orban habe eine 20 Millionen Euro teure Propaganda-Kampagne gestartet, mit der den Menschen suggeriert wird, der Westen sei schuld am Dilemma Ungarns. „Es ist Wahnsinn; an jeder Straßenecke sind Plakate mit der Aufschrift „Die Brüsseler Sanktionen ruinieren uns“ zu lesen“, sagt Mesarosch. Dass Putin mit seinem Angriffskrieg schuld an den Sanktionen sei, werde nicht thematisiert.

Wichtig ist Mesarosch, zu betonen, dass das Schicksal der Ungarn keines sei, dass die Deutschen nichts angehe. „Deutschland geht es dann wirtschaftlich gut, wenn es auch den Nachbarn gut geht“, sagt er. Zudem habe Orban bei vielen Entscheidungen in der Europäischen Union Vetorecht. „Viele Entscheidungen müssen in der EU einstimmig sein. Diese Macht nutzt Orban aus, um wichtige Entscheidungen zu bremsen, zu blockieren oder schlecht aussehen zu lassen. Das macht mich richtig wütend“, sagt der SPD-Mann.