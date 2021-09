Robin Mesarosch gewinnt ARD „Wahl-Match“

Wie die bekannte Sendung Herzblatt, nur mit Politik. So funktioniert das neue Format „Wahl-Match“ der ARD, das seit kurzem im Morgenmagazin ausgestrahlt wird. Eine wahlberechtigte Person sitzt hinter einer Wand und stellt Kandidierenden für den Bundestag Fragen. Dabei ist dieser Person nicht klar, woher die Politikerinnen und Politiker kommen, wie sie heißen und aus welcher Partei sie sind. Allein die Antwort bestimmt, wer am Ende das „Wahl-Match“ wird. Wer nicht zufriedenstellend antwortet, fliegt raus, heißt es in einer Pressemeldung.

Der Bundestagskandidat für Zollernalb-Sigmaringen Robin Mesarosch vertritt in der Sendung seine Partei: die SPD. In der ausgestrahlten Folge hat er es mit Intensivpfleger Andreas Schneider zu tun. Schneider wurde einer größeren Öffentlichkeit bekannt, als er im Lockdown einen eigenen Song aufnahm, um auf Missstände in der Pflege hinzuweisen.

In der ersten Fragerunde möchte der Intensivpfleger wissen, welche drei Begriffe den Kandidaten zur Pflege in Deutschland einfallen. „Überlastet, unterbezahlt, aber unerlässlich“, nennt Mesarosch und qualifiziert sich damit für die nächste Runde. Dabei wird es inhaltlich schnell konkreter. Innerhalb der vorgegebenen 30 Sekunden erklärt Mesarosch, wie er den Pflegeberuf wieder attraktiver machen würde. Er will höhere Löhne, die auch in Teilzeit reichen, da die meisten Pflegekräfte nicht Vollzeit arbeiten und es irgendwann auch gar nicht mehr könnten. Weiterhin möchte er einen neue Krankenhausfinanzierung. Die Reformen der Vergangenheit hätten dazu geführt, dass in den Kliniken vor allem bei der Pflege gespart und der Arbeitsdruck erhöht wurde. Würde man an diesen beiden Schrauben drehen, blieben auch wieder mehr Leute in dem eigentlich schönen Beruf und der Stress würde sich für alle in der Pflege senken.

Mit dieser Antwort schafft Mesarosch es bis in Finale. Die letzte Frage ist dort, ob er dem Intensivpfleger raten würde, seinen Job zu kündigen oder weiterzumachen. Der SPD-Kandidat setzt hier auf Ehrlichkeit. Die Gesellschaft brauche genügend Pflegekräfte und als Abgeordneter wolle er dafür kämpfen, dass viele Leute den Job gerne machen. Aber auf menschlicher Ebene verstehe er, dass für den Einzelnen das eigene Leben im Mittelpunkt stünde. Er wisse nicht, wie er sich entscheiden würde, sagt Mesarosch: „Es ist traurig, dass wir an diesem Punkt sind.“

Die Offenheit des jungen SPD-Kandidaten überzeugt den Intensivpfleger. Andreas Schneider entscheidet sich für Robin Mesarosch als sein „Wahl-Match“. Am Ende der Sendung stehen sich beide dann von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Schneider sagt, er sei sehr zufrieden mit seiner Wahl.