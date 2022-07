Robin Mesarosch besucht das Jugendhaus Sigmaringen

Über prominenten Besuch konnten Sie die Jugendlichen im Sigmaringer Jugendhaus freuen: Robin Mesarosch, Mitglied des Bundestags, kam zu einer Besichtigung mit Gespräch vorbei und interessierte sich für die Geschichte, die aktuelle Situation und die Zukunftsperspektive. Wie die Stadtverwaltung Sigmaringen mitteilt, berichteten der Erste Beigeordnete Manfred Storrer, Amtsleiterin Familie und Bildung Ellen Valerius und Jugendhausleiter Alexander Frick zunächst über den Neustart, die Renovierungsmaßnahmen und das Gesamtkonzept des Jugendhauses. Hierbei wurde die enge Vernetzung mit der Schulsozialarbeit als wesentlicher Erfolgsfaktor deutlich. So seien die meisten Jugendlichen über die Schulsozialarbeit auf das Angebot aufmerksam geworden. „Wir fragen die Jugendlichen, was sie wollen“, formulierte Alexander Frick den Grundsatz der offenen Jugendarbeit. Gelebte Beteiligung wurde dann beim anschließenden Gang durch die Räumlichkeiten deutlich. Die neu ausgebauten Räume im Obergeschoss waren von den Jugendlichen gerade bezogen worden, hier hatten viele selbst mit Hand angelegt, Möbel gerückt, eine Bar gebaut, Fußbodenleisten in handwerklicher Gemeinschaftsarbeit verlegt und vieles mehr. „Cool“, kommentierte Mesarosch, als die Jugendlichen demonstrierten, dass sie selbst einen Getränke- und Snackverkauf betreuen, die Musik selbst bestimmen können und auch sonst Einfluss auf die Gestaltung nehmen dürfen. Umgekehrt waren die Jugendlichen beeindruckt, dass der Bundestag auch „Politik zum Anfassen“ sein kann und sich ein Abgeordneter für ihre Belange und Wünsche interessiert.