Riedlinger Kinder schwimmen Bestzeiten

Zum sechsten Mal hat am Sonntag in Sigmaringen das Schwimmfest stattgefunden. 23 Sportler aus Riedlingen nahmen daran teil. Unter Bewunderung der mitgereisten Eltern schwammen die Kinder Bestzeiten und sicherten sich wieder einige Podestplätze.

Die Ausrichter, das Freibad-Team, die Ortsgruppe der DLRG und der TSV Laiz hatten alle begeisterten Wassersportler ins Freibad eingeladen. Die Riedlinger Schwimmer nahmen die Einladung sehr gerne an und reisten mit 23 Sportler nach Sigmaringen. An diesem Tag stand nicht nur das Streckenschwimmen und die Schwimmtechnik im Vordergrund, sondern auch der Spaß und Zusammenhalt der Mannschaft. Die Jüngeren schwammen 50 m Freistil, Brust und Delfin, die Älteren die gleichen Disziplinen über jeweils 100 m und 200 m Lagen. Beim Eltern-Kind-Schwimmen (25 Meter auf dem Rücken eines Elternteils, 25 m allein) starteten Klaus und Franziska Dorner. Sie absolvierten ein spannendes Rennen und gewannen die Goldmedaille. Im Anschluss schlossen sich die Freistilstaffeln an.

Für den TSV Riedlingen waren folgende Sportler am Start: Franziska Dorner (2010), Lana Popovic (2010), Leni Holstein (2009), Sarah Halbherr (2009), Magdalena Deutsch (2009), Jana Sagasser (2009), Aaron Hindahl (2009), Radin Zebarjadi (2009), Tim Gräser (2009), Benita Ruf (2008), Luka Popovic (2008), Luca Wild (2008), Maxim Kadutschenko (2008), Anton Gribanov (2008), Katharina Dorner (2007), Luisa Heiß ( 2007), Paul Eberl (2006), Alex Kadutschenko (2005), Xenia Hindahl (2004), Leon Kauz (2004), Luca Haid (2003), Niklas Wiedergrün (2003), Alessia Maile (2003).

Alle TSV-Athleten können auf eine gute Saison zurückblicken, in der sie den Gesamtverein leistungsstark repräsentiert haben. Nun gehen die Trainer und Schwimmer nach einer anstrengenden Saison zufrieden in die Sommerpause.