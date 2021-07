Reparaturstation für Räder steht am Bootshau

Initiiert durch eine Anregung der Klimaschutzbeauftragten der Stadt Sigmaringen Lisa Eberhard konnte die Bürgerstiftung vor einigen Tagen eine neue Fahrradreparaturstation am Bootshaus in Sigmaringen in Betrieb nehmen. Nach dem Wegzug Radladens aus Sigmaringen war das Ziel, die entstandene Lücke für eine Reparatur- und Serviceeinrichtung im Stadtgebiet zu schließen.

Mit der Initiative Radkultur des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg war ein Partner gefunden, der die Mobilität per Fahrrad unterstützt. Die Initiative fördert die Anschaffung von Radservice-Punkten, die mit Werkzeugen und Luftpumpe für eine schnelle und unkomplizierte Reparatur ausgestattet sind. Nachdem in Abstimmung mit der Stadtverwaltung die Bedingungen für die Anschaffung und Montage geklärt waren, beschlossen die Vorstandsmitglieder der Bürgerstiftung, diesen Service für Radfahrer finanziell zu fördern.

Unmittelbar neben dem kürzlich in Betrieb genommenen Charger-Cube am Bootshaus Sigmaringen montierten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Reparatur-Säule. Im Vorfeld hatten sie ein Beton-Fundament gegossen, auf dem sie das stabile Stahlgehäuse diebstahlsicher verschraubten. „Neben der Bürgerschaft Sigmaringens können auch Rad fahrende Touristen von diesem Angebot profitieren“, betont Andrea Huthmacher, Vorsitzende des Vorstands der Bürgerstiftung.