Repair-Café sucht weitere Experten

In Kooperation mit dem Verein Ateliers im Alten Schlachthof startet die Initiative (mit dem vorläufigen Namen) „Anders Leben in SIGmaringen“ am Samstag 6. Juli ein Repair-Café um 10 Uhr in Sigmaringen. Damit soll Menschen die Möglichkeit geboten werden, unter Anleitung Gebrauchsgegenstände zu reparieren und dem unsäglichen Trend, kaputte Gegenstände nach dem ersten kleinen Schaden wieder wegzuwerfen eine Gegenposition geboten werden.

Die Initiatoren sehen darin eine echte Alternative und ein Angebot für alle, die ihr Leben ein Stück weit nachhaltiger gestalten wollen.

Die Initiative hat sich aus der Bürgerschaft gegründet und besteht derzeit aus rund 15 Personen aus und um Sigmaringen. Sie möchte mit verschiedenen Angeboten in Sigmaringen und Umgebung Antworten auf dringliche Zukunftsfragen geben. Angestrebt wird eine nachhaltige Lebensweise, enkeltauglich, gemeinschaftlich und integrativ – alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen.

Inspiriert ist die Gruppe von unterschiedlichen Strömungen und Initiativen, die bundesweit und gar weltweit dringende Zukunftsfragen angehen. Das Credo lautet: Wo die Politik keine Antwort gibt oder einfach zu langsam ist, sind kleinräumige Lösungen gefragt, ist gemeinschaftliches Handeln und Kooperation erforderlich.

Der Verein Ateliers im alten Schlachthof wurde von der Gruppe angefragt und die Idee, ein Repair-Café zu eröffnen stieß auf Resonanz. Mit dem Angebot, jeden ersten Samstag im Monat den Alten Schlachthof für alle zu öffnen und dabei die Idee des gemeinsamen Reparierens auch nach Sigmaringen zu bringen, erhoffen sich die Initiatoren, dass beide Seiten profitieren: Auf der einen Seite gibt es nun einen Ort, wo das Repair-Café stattfinden kann, auf der anderen Seite wird der Alte Schlachthof einem Publikum zugänglich, das womöglich bislang noch keinen Kontakt zu den Ateliers hatte.

Reparieren in Gemeinschaft

Die Idee des Repair-Cafés ist es, unter Anleitung von Menschen (Experten oder Semi-Experten) anderen Menschen Hilfestellung zu geben, um Gebrauchsgegenstände selbst zu reparieren, Kaputtes wieder aufzumöbeln. Sei es der alte Stuhl, der wackelt, das Radio, wo nur die Buchse zur Stromversorgung kaputt ist, der platte Fahrrad-Schlauch, der geflickt werden will, das Buch, bei dem der Buchdeckel aus dem Leim geht, Spielzeug oder auch Kleidungsstücke, die zu schade zum Wegwerfen sind. Neben dem Reparieren wird Gemeinschaft gepflegt, denn im Austausch macht das Reparieren doppelt Freude. Das Café soll dabei für ein lebendiges Miteinander stehen, Kaffee und Kuchen gibt es gegen Spende.

Um ein möglichst großes Spektrum an Reparatur-Stationen anbieten zu können, suchen die Veranstalter noch Experten, die sich vorstellen können, bei der Idee mitzuwirken. „Ein pensionierter Elektriker oder ein Technik-Lehrer ist genauso willkommen wie der Hobby-Bastler mit Expertise, der sein Wissen gerne weitergeben möchte und nebenbei eine wenig Spaß an der Arbeit mit anderen Menschen hat“, sagt Rüdiger Sinn, einer der Initiatoren des Repair-Cafés.

In Zukunft sollen neben elektrischen Geräten, Möbeln, Spielzeug, Fahrrädern, Dingen aus Holz und Haushaltswaren auch Kleider und Textilien, Elektronik und defekte PCs repariert werden. Dafür braucht es dann aber Experten, die diese Aufgabe übernehmen könnten.

Das Repair-Café startet am 6. Juli um 10 Uhr und geht bis 15 Uhr. Nach der Startphase soll geschaut werden, ob die Öffnungszeiten angepasst werden können. Zudem wird eine Kooperation mit der Initiative Food-Sharing angestrebt. Gerettete Lebensmittel können so am gleichen Tag verwertet werden.