Reinschnuppern in den Studienalltag

Am landesweiten Studieninformationstag haben in dieser Woche rund 130 Schüler die Hochschule Albstadt-Sigmaringen besucht. Sie nutzten die Gelegenheit, den Studienalltag live zu erleben und besuchten Schnuppervorlesungen oder nahmen an Laborführungen, Rundgängen und praktischen Übungen teil, heißt es in einer Pressemeldung der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.

Schüler stellen Fragen

Wie funktioniert das mit dem Auslandssemester? Was sind eigentlich Creditpoints, und wie läuft das Studium ganz konkret ab? Die jungen Menschen konnten ihre Fragen stellen und kamen zudem an beiden Hochschulstandorten in Albstadt und Sigmaringen auch mit Studierenden, Professoren und Mitarbeitern der verschiedenen Studiengänge ins Gespräch.

Zu Besuch waren dabei längst nicht nur Oberstufenschüler, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch einige Auszubildende und junge Berufstätige zeigten Interesse an den Studienangeboten der Hochschule und hatten einen teils langen Weg auf sich genommen, um am Studieninformationstag dabei zu sein. Viele kamen aus den beiden Heimatlandkreisen der Hochschule, aber auch aus dem Raum Ravensburg, Tuttlingen und Rottenburg waren Interessierte angereist.

Austausch mit Professoren

Der landesweite Studieninformationstag findet seit mehr als 20 Jahren immer im November statt.

Die angemeldeten Teilnehmer verbringen dann einen Tag an einer Hochschule und lernen dort nach Möglichkeit ihren Wunschstudiengang kennen. Sie können so in Vorlesungen und Praktika hineinschnuppern und sich außerdem mit Studierenden, Professoren und Mitarbeitern über das Fach und das Studium austauschen.