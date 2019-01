Reifen an 53 Autos zerstochen - Polizei hat Tatverdächtige gefasst, sucht aber weiter Hinweise

In der Nacht zum 17. Dezember 2018 sind in Sigmaringen an 53 Autos Reifen zerstochen sowie die Plane eines Auto-Anhängers aufgeschlitzt worden. Es wurde ein Schaden von mehr als 10 000 Euro verursacht. In derselben Nacht wurde versucht, in eine Apotheke in der Sigmaringer Altstadt einzubrechen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen, wie Staatsanwaltschaft Hechingen und Polizeipräsidiums Konstanz mitteilen.

Zwar konnten mittlerweile Tatverdächtige ermittelt werden, welche aber jedenfalls teilweise die Tatbegehung bestreiten, weshalb die Bevölkerung nochmals gebeten wird, Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang den Ermittlungsbehörden mitzuteilen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, entgegen.

Aufgrund bereits erfolgter Anfragen stellen Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium klar, dass es sich bei den Tatverdächtigen nicht um Bewohner der Erstaufnahmestelle für Asylbewerber handelt.

Mehr entdecken: Unbekannte zerstechen mehr als 30 Reifen