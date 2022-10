115 Fehltage: Reichsbürger verwehren ihren Kindern den Schulbesuch

Die Eltern sitzen auf der Anklagebank, ihre 15 und zwölf Jahre alten Kinder im Gerichtssaal. Bis zu den Osterferien haben die beiden Jugendlichen im vergangenen Schuljahr den Unterricht verpasst. Der Grund: Sie verstießen gegen die Corona-Testpflicht und wurden deshalb vom Unterricht ausgeschlossen. Das Amtsgericht Sigmaringen verhängte gegen die Eltern aus Gammertingen wegen des Verstoßes gegen das Schulgesetz eine Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro.

115 Fehltage

115 vorsätzliche Fehltage wirft Richterin Isabelle Voß den Eltern vor. „Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder in die Schule gehen. Tun Sie das nicht, müssen Sie bedenken, dass Sie Ihre Kinder schädigen.“ Gegen einen Bußgeldbescheid des Landratsamts hatten die Eltern Einspruch eingelegt, deshalb landet die Sache vor Gericht. Er sei zu dem Einspruch gedrängt worden, schildert der Mann vor Gericht.

In dem Moment deutet er an, dass er der Reichsbürgerszene zuzuordnen ist, die die Existenz des Staates leugnen. Zur Sache äußert sich der Vater nicht, stattdessen verliest er eine Willenserklärung, die er mit schwarzer, kräftiger Tinte unterschrieben hat, ein Erkennungszeichen der Reichsbürger. Er verlange von den Zeugen einen Beweis, dass sie geschädigt worden seien. Die Richterin legt das Schriftstück zu den Akten.

Es geht gegen den Staat

Zu Beginn des Schuljahres habe er einen Brief von den Eltern bekommen, in dem sie ankündigten: Wenn eine Testpflicht bestehe, würden die Tochter das Gymnasium nicht betreten, sagte Schulleiter Christoph Ocker vor Gericht. Er habe die Eltern auf die Pflicht zur Erziehung hingewiesen. Daraufhin habe er die Antwort bekommen. Gegen den Willen der Tochter würden sich die Eltern nicht stellen.

Um die Klassenarbeiten zu schreiben, sei die 15-Jährige in die Schule gekommen. Zu diesen Anlässen habe sie sich nicht testen lassen müssen, sagte Ocker, da sie keinen Kontakt zur Klasse gehabt habe. Nach Ostern, als die Testpflicht wegfiel, sei die Jugendliche wieder zur Schule gegangen. „Ich habe den Eindruck, dass ihre Noten schlechter geworden sind, aber das Mädchen wurde versetzt.“

Klaus Minsch von der Laucherttalschule, in die der zwölfjährige Junge geht, ergänzt. „Es ging den Eltern nicht um die Art des Testens. Sie haben alle Testaten abgelehnt.“

Landratsamt schöpft Spielraum nicht aus

Das Landratsamt verhängte daraufhin einen Bußgeldbescheid. 800 Euro sollten die Mutter und der Vater jeweils bezahlen. Der Höchstbetrag wären 1000 Euro und Elternteil, also insgesamt 4000 Euro gewesen, das Landratsamt schöpfte seinen Spielraum, das ihm das Ordnungswidrigkeitengesetz lässt, also nicht aus. „Wer kann so ein Recht durchsetzen gegen den Willen unserer Kinder?“, drückt der Reichsbürger seine ablehnende Haltung dem Staat gegenüber aus.

Auch eine Mutter aus dem badischen Teil des Landkreises saß zwei Stunden zuvor wegen eines ähnlichen Verfahrens im Gericht. Aus Angst, dass sowohl ihr Schwiegervater als auch sie selbst aufgrund von Vorerkrankungen an Corona erkranken könnten, ließ sie ihre damals 10-jährige Tochter nicht zur Schule gehen. „Weil ich weiß, dass ich aufgrund einer Immunschwäche gefährdet bin, arbeite ich auch schon länger nur noch im Homeoffice und meide grundsätzlich Menschenansammlungen“, sagte sie.

Allerdings hatte sie dem Rektor an der Schule ihres Kindes ein unzureichendes Attest vorgelegt, das aus seiner Sicht nicht zur damals gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg passte: „Diese Meinung hat mir dann die Rechtsabteilung des Regierungspräsidiums Tübingen bestätigt“, sagte er als Zeuge im Gericht.

Mutter reicht Attest nach

Daraufhin musste er den Fall dem Ordnungsamt in der Stadt melden, das wiederum ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro aussprach. Dieses wollte die Frau nicht bezahlen. Das Kind fehlte nach Aussage des Rektors insgesamt 93 Schultage am Stück, geht aber mittlerweile wieder in die Schule. Einige Zeit, nachdem die Stadt den Bußgeldbescheid verhängt hatte, reichte die Mutter dann doch noch ein gültiges Attest nach. Aufgrund dieser Tatsache entschied Richterin Isabelle Voß, das Ordnungswidrigkeitsverfahren einzustellen. „Es wäre aber hilfreich gewesen, wenn Sie sich schon früher um ein ordnungsgemäßes Attest gekümmert hätten. Dann hätten wir uns alle dieses Hin und Her sparen können.“