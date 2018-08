Regnerischer Auftakt für das Französische Fest

Seit Freitag bieten Händler auf dem Französischen Fest ihre Waren an. Der Auftakt war ob des Wetters verhalten. „Noch nicht so viele Kunden“, stellt Kevin Bergeas aus Poitiers fest. Er verkauft Käse und warme Gerichte mit Camembert und Raclette-Käse – zum ersten Mal nun auch in Sigmaringen. „Wir sind in ganz Europa unterwegs, viel in Norwegen und Island, bislang aber noch nicht in Deutschland“, sagt er. Am Samstag können Besucher von 10 bis 23 Uhr über den Marktplatz schlendern, Wein trinken, Crêpe essen oder sich mit französischen Produkten eindecken. Am Sonntag sind die Öffnungszeiten von 11.30 bis 20 Uhr.