Regionaler Groß-Arbeitgeber Zollern entzieht sich Tarifbindung

Von Bettina Musch

Wie in etlichen Kommunen im Landkreis Ravensburg hat sich auch in der Gemeinde Bodnegg ein Biber am Eckbach angesiedelt – und das schon im Jahr 2015.

Nach jährlicher Vermehrung und intensiver Bautätigkeit bereiten die Biber der Landwirtschaft zunehmend Probleme. Das Tier steht unter Naturschutz und darf nicht gejagt werden. Jetzt könnte allerdings eine Erfindung des Bodneggers Manfred Götz bei der Problemlösung helfen. Sein sogenannter „Bibergator“ schadet dem Tierwohl nicht.