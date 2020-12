Regionale Bäume für den guten Zweck

Die Mitglieder der Sigmaringer Serviceclubs Round Table, Ladies' Circle, Old Table und Tangent Club veranstalten am Samstag, 12. Dezember, einen Weihnachtsbaumverkauf auf dem Sigmaringer Karlsplatz, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Das Besondere: Die Weihnachtsbäume werden für den guten Zweck verkauft und stammen aus der Region. Auch ein Baum-Lieferservice wird angeboten.

Für die weihnachtliche Atmosphäre darf natürlich eines nicht fehlen: Der Weihnachtsbaum. Erstmals wird in diesem Jahr in der Sigmaringer Innenstadt von 9 bis 17 Uhr ein Verkauf von Weihnachtsbäumen durch die Mitglieder der Round-Table-Familie Sigmaringen stattfinden. Die Round-Table-Mitglieder haben sich dafür entschieden, sämtliche Verkaufserlöse aus der Aktion in diesem Jahr an die Oberschwäbische Werkstätten für Menschen mit Behinderung (OWB) in Sigmaringen zu spenden. Wie viele Branchen, ist auch die Behindertenhilfe nicht von der Corona-Pandemie und deren Folgen verschont geblieben. Trotz staatlicher Hilfen haben die Einrichtungen mit finanziellen Einbußen zu kämpfen, die letzten Endes zu Lasten der Angebote für die dort beschäftigten Mitarbeiter gehen. Die Spendengelder werden daher „MIKADO“, dem Freizeitprogramm der OWB, zugutekommen, sodass auch in Zukunft Kurse, Reisen und Freizeitaktivitäten für Menschen mit Behinderung angeboten werden können, heißt es in dem Schreiben.

Die zum Verkauf stehenden Bäume stammen aus dem Betrieb der Familie Benz aus Schaiblishausen bei Ehingen. Auf der dortigen Weihnachtsbaumplantage baut die Familie schon seit mehreren Jahren regionale und unbehandelte Nadelbäume an, die frisch geschlagen in Sigmaringen laut der Mitteilung zu fairen Preisen erworben werden können.

Natürlich sind die notwendigen Maßnahmen zum Corona-Infektionsschutz für den Verkauf auf dem Karlsplatz definiert und mit den zuständigen Ordnungsbehörden abgestimmt. Da die Verkaufsveranstaltung im Freien stattfindet, genügt es nach den aktuellen Vorgaben, ausreichend Abstand zu halten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Wer sich den Weihnachtsbaum liefern lassen möchte und in Sigmaringen oder einem Teilort wohnt, kann sich vorab per E-Mail melden und einen Baum – unter Angabe der gewünschten Baumgröße und Lieferanschrift – online vorbestellen. Die Auslieferung des reservierten Baumes erfolgt gegen einen geringen Aufpreis ebenfalls am 12. Dezember. Annahmeschluss für Vorbestellungen ist der 10. Dezember.