Regenbogenchor Wald übergibt Spende an Hospiz

Der Regenbogenchor Wald veranstaltete am 5. November eine Herbstmeditation und bat statt Eintritt um Spenden für das neue Hospiz Johannes in Sigmaringen. Nun übergab eine Abordnung des Regenbogenchores mit der Vorsitzenden Andrea Berwarth, Schriftführerin Nicole Kiermasch und dem Beisitzer Josef Gmeiner einen symbolischen Spendenscheck über 1000 Euro an das Hospiz.

Hildegard Burger, Leiterin des Hospizes Johannes, hatte die Chorvertreter bewusst zur Zeit der Teambesprechung eingeladen. Das neu erbaute und Mitte Oktober eröffnete Haus auf der ehemaligen Fideliswiese strahlt mit seiner besonderen Architektur Offenheit und Ruhe aus.

Hausleitung und Mitarbeiter waren überwältigt und dankbar für den Spendenbetrag von 1000 Euro. Das Hospiz wird zu 95 Prozent über die Kassen finanziert, muss jedoch fünf Prozent der Kosten über Spenden und den Förderverein Johannes selbst einbringen. Aktuell sind vier der insgesamt acht Hospizplätze belegt. Ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal betreut und begleitet die Sterbenden auf ihrem letzten Weg. Das Einzugsgebiet der Gäste erstreckt sich über den Landkreis Sigmaringen und den Zollernalbkreis. Hildegard Burger nahm sich Zeit und zeigte den Chorvertretern einen wichtigen Ort im Haus, den Raum der Stille, ein Raum für Gäste und ihre Angehörigen, in den sie sich zurückziehen und neue Kraft schöpfen können. Hier hat man das Gefühl, dass man einfach „sein kann“ so wie man ist, stellte Nicole Kiermasch fest.