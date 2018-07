Referent sprichtzu zwei Themen

Im Rahmen der Vortragsreihe des Bildungswerks Sigmaringen spricht Dr. Wolfgang Siepen aus Aachen zu zwei ganz verschiedenen Themen. Dem Vortragsabend am Donnerstag, 27. Januar, um 19.30 Uhr liegt das Thema „Der Weg zu Gott – Anleitungen aus der Wolke des Nichtwissens“ zugrunde. Die Belehrungen der „Wolke des Nichtwissens“ bilden ein einzigartiges Verbindungsglied im Dialog mit östlichen Meditationsformen. In einer Beamerschau präsentiert Siepen am Montag, 31. Januar, ebenfalls um 19.30 Uhr in Wort und Bild wunderschöne Aufnahmen, die er auf seiner Reise nach Südostasien gemacht hat. Thema ist „Java – Tempel, Urwald und Vulkane“. Bedeutende kulturelle Sehenswürdigkeiten und bizarre Vulkanlandschaften prägen das Bild Javas, der bedeutendsten Insel Indonesiens. Die Vorträge finden im großen Saal des Bildungszentrums Gorheim statt.