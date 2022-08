Red Knights unterstützen erneut die Angelo-Stiftung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dieses Jahr übergab der Motorradclub einen Scheck über 555 Euro an Frau Evi Clus von der Angelo-Stiftung, um weiteren Kindern und deren Familien zu helfen.

Der Motorradclub setzt sich aus Motorrad fahrenden Feuerwehrleuten und deren Familienangehörigen zusammen. Einmal im Jahr veranstaltet das Chapter der Red Knights Germany 1 ein Sommerfest für Red Knights. Den Erlös dieses Sommerfestes spenden wir immer für einen guten Zweck. Durch die Unterstützung unserer Sponsoren, die Zoller-Hof Brauerei, die Feuerwehr Meßkirch und den dm-drogerie markt Meßkirch können wir dies ermöglichen.

Auch dieses Jahr unterstützt der Motorradclub der Red Knights Germany 1 aus Sigmaringen die Angelo-Stiftung, welche Kinder mit lebensgefährlichen Erkrankungen, sowie schwerkranken oder verstorbenen Eltern finanziell unterstützt. Die Angelo-Stiftung freut sich über jeden Betrag, sei er in Ihren Augen vielleicht auch noch so klein und unbedeutend. Sie helfen damit Menschen, die am Boden zerstört und hilflos sind, für die eine Welt zusammengebrochen ist. Da kann selbst ein kleiner Betrag von ein paar Euro mehr bewirken als Sie sich vorstellen können. Weitere Informationen gibt es unter www.angelo-stiftung.de.

Seit Jahren freuen wir uns immer wieder auf diesen Moment, wenn wir Evi Clus den Scheck überreichen können. Einer unserer Mitglieder, „Paul“ und seine Familie, durfte bereits vor einigen Jahren die Angelo-Stiftung kennenlernen. Er selbst und seine Familie brauchten die Unterstützung, als „Paul“ an Leukämie erkrankte. Durch Paul und seine Familie sowie deren Hilfe konnte diese großartige Stiftung entstehen. Seither ist es für den Motorradclub selbstverständlich, so eine großartige Stiftung zu Unterstützen.

Die Scheckübergabe fand dieses Jahr an der Donaubühne unterhalb des Karls Hotel statt. Dort fanden sich zehn Biker der Red Knights Germany 1 mit ihren Motorrädern und Evi Clus zusammen.

Im Anschluss an die Scheckübergabe machten sich die Red Knights auf den Weg zu ihrem alljährlichen „Memorial Run“. Hier besuchen die Biker ihre verstorbenen Brüder an ihren letzten Ruhestätten und zünden ihnen eine Kerze an.