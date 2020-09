Rechenzentrum insolvent: Apotheke verliert 20.000 Euro

Info: AvP bediente etwa 3200 Kunden, davon 2900 öffentliche Apotheken. Ein Großteil der Verwaltungsarbeit für Apotheken übernehmen Apothekenrechenzentren. Die ersten Rechenzentren wurden laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände bereits in den 1960er-Jahren eingerichtet. Heute gibt es bundesweit 18 hochmoderne Abrechnungszentren, die für die Apotheken tätig sind. Zentrale Aufgabe eines Rechenzentrums ist es, die Abrechnungen für die Apotheken zu erstellen, diese an die Krankenkassen zu übermitteln und die Zahlungen an die Apotheken weiterzuleiten. Dazu müssen zunächst die analogen Daten auf dem Papier in elektronische Daten umgewandelt werden. Hochgeschwindigkeitsbelegleser scannen die Rezepte ein und erstellen von jedem Rezept ein Bild in mehrfacher Ausfertigung, die sogenannten Images. Aus ihnen liest eine Datenerkennungssoftware alle Rezeptdaten aus. Aus den Daten werden dann automatisiert die Informationen erzeugt, die für die Prüfung und Abrechnung des Rezeptes relevant sind. Außerdem werden Daten zu abgerechneten Arzneimittelpackungen an den Nacht und Notdienstfonds des Deutschen Apothekerverbandes gesandt, der für jede abgegebene Packung 16 Cent zur Unterstützung der Notdienste erhält. Am Ende des Prozesses managt das Rechenzentrum den gesamten Zahlungsverkehr zwischen Krankenkassen, Herstellern und den Apotheken. Industrierabatte werden an die Krankenkassen weitergeleitet und Zahlungen der Krankenkassen an die Apotheken, heißt es auf der Website der Bundesvereinigung. (sz)