Realschule verleiht Schülern Kunst- und Musikpreis

Beim Fest der Begegnung an der Sigmaringer Theodor-Heuss-Realschule sind Schüler mit dem Kunst- und Musikpreis ausgezeichnet worden. Rektor Hardy Fredrich betonte bei der Begrüßung der Gäste: „Gemeinsam möchten wir einen schönen Tag verbringen sowie Raum und Zeit für Gespräche und Begegnungen schaffen“. Der Förderkreis Theodor-Heuss-Realschule entwickelte vor geraumer Zeit die Idee, dass jedes Kind an der Schule, unabhängig von der schulischen Leistung oder der Klassenstufe, sich für den Kunst- oder Musikpreis bewerben kann. Die Verantwortlichen Lehrer und die Vorstandschaft des Förderkreises legen besonderen Wert darauf, dass die Vorsitzenden der Jury Persönlichkeiten aus dem Kunst- und Musikleben außerhalb der Schule sind.

Die Organisatoren des Fests der Begegnung waren beeindruckt von den eingereichten Arbeiten zum Kunstpreis und den Darbietungen zum Musikpreis. Eingereicht wurden 13 Arbeiten für den Kunstpreis. Das Spektrum reichte von Zeichnungen über Fotokollagen und Plastiken bis hin zum Kurzfilm. Für den Musikpreis wurde ein Sologesang, ein Duett und eine Tanzeinlage einer Mädchengruppe eingereicht. Die Jury setzte sich unter anderem zusammen aus Susi Lermer, Marlis Schmidt-Sickinger vom Atelier im Alten Schlachthof, Kunstlehrerin Kathrin Katz, Schülersprecherin Alina Pröbstle, Realschulrektor Hardy Fredrich, Diana Bär von der Elternvertretung, Tommy Haug, der Musiklehrerin Isabella Wurst und Richard Hartl vom Förderkreis der Theodor- Heuss- Realschule.

Nach intensivem Austausch der Jurymitglieder standen die Preisträger für den Kunstpreis fest. Die Vorsitzende für die Jury des Kunstpreises, Susi Lermer, erklärt bei der Preisübergabe: „Ich bin beeindruckt von der Vielfältigkeit der eingereichten Arbeiten. Gerne hätte ich jedem von euch einen Preis überreicht“.

Der erste Preis in der Kategorie Kunst mit 100 Euro Preisgeld ging an Anja Lober. Die Anerkennungspreise in der Kategorie Kunst, dotiert mit jeweils 20 Euro, wurden vergeben an Latizia Krauss, Jana Engel, Darina Haug, Emily Respondek sowie Jonas Kapeller, Niklas Kapeller und Max Bahr.

Tommy Haug, Vorsitzender der Jury für den Musikpreis, war von den eingereichten Beiträgen sichtlich beeindruckt. Er sagte den Kindern: „Wenn ihr einen Traum habt, erfüllt ihn mit Leben. Glaubt an euch.“ Der erste Preis in der Kategorie Musik ging an n Sarah-Sophie Hagg und Fabienne Fritz. Die Anerkennungspreise in der Kategorie Musik gehen an Aaliyah Schmuck, Sarah-Sophie Hagg, Nelie Wärzel, Lea Casmann, Alyssa Datzmann und Laura Pascodo. Im Anschluss begeisterte Tommy Haug die Gäste mit Songs seines Albums Hope. Hartl dankte im Namen des Förderkreises der Theodor-Heuss-Realschule allen, die zum Gelingen des Fests der Begegnung mitgewirkt haben.