Realschule bekommt neue stellvertretende Leiterin

Stella Sauter hat kürzlich von Eleonore Wiehl, der zuständigen Schulamtsdirektorin des Schulamts Albstadt, die offizielle Bestellungsurkunde als stellvertretende Schulleiterin der Theodor-Heuss-Realschule Sigmaringen erhalten, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Sie folgt damit auf Kathrin Kipfmüller, die seit diesem Schuljahr die Realschule in Winterlingen leitet.

Sauter ist seit dem Jahr 2008 Lehrerin an der „Theo“ und unterrichtet die Fächer Mathematik, Kunst und Informatik. Ihr Referendariat absolvierte sie in Rommelsbach bei Reutlingen. Dass sie gerne mitgestaltet und neue Herausforderungen annimmt, hat sie von Anfang an gezeigt und sich stets über den Unterricht hinaus engagiert, heißt es in dem Schreiben. Realschulrektor Hardy Fredrich freut sich laut der Mitteilung auf die Zusammenarbeit: „Sie ist die beste Wahl für unsere Schule und ein Gewinn“. Eine offene Tür zu haben für alle, die am Schulleben beteiligt sind, sei ihr ein besonderes Anliegen, betonte Sauter in ihrer Ansprache. Und trotz der Herausforderungen, die es anzunehmen gilt, blicke sie mit Freude und Zuversicht auf ihr neues Amt. Die Unterstützung des Schulamtes sicherte ihr Wiehl zu. Sie hob die Bedeutung der stellvertretenden Schulleitung als Motor und Moderator für Entwicklungen hervor und freut sich, dass mit Sauter der eingeschlagene Weg, auf dem sich die Realschule befindet, fortgeführt wird.